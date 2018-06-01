comments powered by HyperComments
Борт авиакомпании «Полярные Авиалинии» совершил жесткую посадку под Омском. Экипаж «Полярных Авиалиний» выполнял перегон вертолёта после капитального ремонта на Омском авиационном заводе. Благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа, никто не пострадал. Предположительно причиной происшествия стали птицы, попавшие в двигатель воздушного судна.
По факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 «Полярных авиалиний» создана комиссия, проводится расследование.
Источник: Пресс-секретарь Авиакомпании "Полярные авиалинии" Ларчук Олеся.