Борт авиакомпании Полярные Авиалинии совершил жесткую посадку под Омском

Борт авиакомпании «Полярные Авиалинии» совершил жесткую посадку под Омском. Экипаж «Полярных Авиалиний» выполнял перегон вертолёта после капитального ремонта на Омском авиационном заводе. Благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа, никто не пострадал. Предположительно причиной происшествия стали птицы, попавшие в двигатель воздушного судна. По факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 «Полярных авиалиний» создана комиссия, проводится расследование. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-секретарь Авиакомпании "Полярные авиалинии" Ларчук Олеся.

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