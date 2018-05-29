Борисов рассказал о своих планах: Я без дела не останусь

Сегодня Егор Борисов на встрече с руководителями крупных предприятий с государственным участием немного рассказал, чем займется в ближайшем будущем.

«Если человек востребован в маленьких и больших делах, то он все равно найдет свое место. Вчера было очень много звонков из Москвы, из районов Якутии: кто-то пытался успокоить, другие — подбодрить. Но имейте в виду — я абсолютно спокоен. Я без дела не останусь.

Для начала займусь во время реабилитационного срока своим здоровьем. Отмечу, что есть предложения на федеральном уровне. В любом случае я буду полезен каждому из вас. Вот так я хотел бы охарактеризовать свое будущее», — сказал Егор Борисов, который до вчерашнего дня руководил Якутией.