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Политика
20 декабря 2017, 16:09
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Борисов на Путина не в обиде

Сегодня, 20 декабря состоялась очередная встреча главы республики Егора БОРИСОВА с главными редакторами ведущих СМИ.

SakhaLife задал ряд вопросов по выборам президента России, которые фактически уже стартовали. Кто в Якутии возглавит штаб ПУТИНА? Ведь это обычно опытный политик с широкими полномочиями. Напомним, что в прошлую кампанию штаб Путина в республике возглавлял Юрий КУПРИЯНОВ, а еще на предыдущих выборах – Егор ЖИРКОВ.

Так же мы поинтересовались, насколько оправданы слухи о том, что наш коллега, главный редактор портала News.Ykt.Ru и общественный деятель Антон ЖОНДОРОВ может стать доверенным лицом Путина в Якутии.

И спросили, спущены ли какая-нибудь разнарядка Кремлем, контрольные цифры по явке и качеству на выборах.

Надо быть очень наивным человеком, чтобы ждать, что на некоторые из этих вопросов дадут обстоятельные ответы. Но профессия предполагает, что надо задавать вопросы, даже если на них не всегда отвечают.

 

И вот что ответил Егор Борисов. Никаких контрольных цифр из Москвы нет. Но он сам уже встречался с правительством республики и отдельном с Центризбиркомом РС(Я) по предстоящим выборам. Правительству поставлена задача всемерно помогать организации выборов. Они должны быть легитимными, предельно честными, очень открытыми. Все должно пройти организованно, спокойно, без провокаций.

 

Также Егор Борисов ответил на вопрос о слухах, что сопредседатель ОНФ в Якутии Антон Жондоров будет назначен доверенным лицом Владимира Путина.

«Мы имеем ряд доверенных лиц Путина в республике, но слухи о Жондорове не подтверждаю. Пока никакой информации нет. Если об этом станет известно, я вам обязательно скажу», — отметил Ил Дархан.

Егор Афанасьевич на данном этапе не назвал и фамилию того, кто возглавит штаб Путина в Якутии. Он сообщил, что есть группа людей, которая этим вопросом занимается.

 

Главный редактор газеты «Якутия» Федор ГРИГОРЬЕВ спросил, не обидно ли Егору Афанасьевичу как члену партии, что Владимир Путин решил баллотироваться не от партии, что намного проще, а идти самовыдвижением.

«Абсолютно не обидно! — ответил Ил Дархан. – Может, кому-то другому обидно… Мне, наоборот, это может даже выгодно. Владимир Путин является лидером всей России, поэтому решение баллотироваться не от партии — верное. Я и сам иной раз думаю о том, что надо более эффективно работать с другими партиями. Может, приостановить членство в «Единой России» на время определенных политических событий. С другой стороны, я не могу отложить свои политические взгляды. Однопартийцы президента не должны обижаться, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем», — сказал глава Якутии.

 

Директор телевидения НВК САХА Алексей СОКОЛОВ отметил, что на последних выборах муниципального уровня «Единая Россия» потерпела ряд поражений: Олекминск, Ленск, а в Чокурдахе даже не выдвигала своего кандидата.

Глава ответил, что это не трагедия для власти. Свыше 60% глав в муниципальных образованиях – единороссы. Тогда как «Справедливая Россия» за все годы лишь четыре раза одерживала победы.

Глава республики совершил краткий экскурс в новейшую политическую историю страны, начиная с развала 90-ых, когда ни одна партия, ни одна политическая сила не пожелала взять на себя ответственность. И Владимир Путин принял решение, что сначала надо политически сплотить страну, обеспечить политическую стабильность. Для страны, пережившей бескровные революции 90-ых, это было очень актуально. И постепенно появилась центристская партия «Единая Россия». «Я никогда не скрывал, и не скрываю, что состою в «Единой России», — отметил Егор Афанасьевич и сказал много добрых слов о партии.

И если кандидаты, выдвинутые партией, проигрывают, это говорит о слабости кандидатов, о некачественном их отборе. А партийная идеология остается по-прежнему актуальной.

 

Считается, что в Кремле особое внимание уделяют показателям Путина в регионах, и во многом от этого зависит выживаемость губернаторов.

Уже закончив пресс-конференцию, при общем фотографировании Егор Борисов вернулся к теме выборов и попросил журналистов аккуратно отработать предстоящие выборы, с соблюдением действующего выборного законодательства, быть предельно объективными и профессиональными, не поддаваться на возможные провокации.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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