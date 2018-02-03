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3 февраля 2018, 1:01
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Борис Попов заявил, что мы обязаны исполнять его приказы: экс-замглавы Нюрбинского района

Свидетель рассказал, как были перечислены 38 млн рублей, непредусмотренных в контракте

 

На судебном процессе по делу Бориса ПОПОВА, состоявшемся 2 февраля, заслушали показания семи свидетелей. Наиболее интересными были показания бывшего первого заместителя Попова — Иннокентия ВАСИЛЬЕВА, а также депутата Ил Тумэна Владимира ПРОКОПЬЕВА, который занимал пост главы Нюрбинского района до Бориса Попова. В частности, Васильев рассказал о том, как были перечислены 38 млн рублей, непредусмотренных в контракте.

«Борис Попов заявил, что мы обязаны исполнять его приказы как главы, так как у него есть все права единоначалия», — отметил бывший первый заместитель главы Нюрбинского района, сообщает ИА YakutiaMedia.

 

По словам Васильева, весной 2015 года Борис Попов вызвал его к себе в кабинет, а также начальника управления финансов района Марту ИВАНОВУ и руководителя МКУ Инвестиционно-строительного управления Илью ЕФРЕМОВА. Глава сообщил им, что на строительство школы в селе Кюндядя необходим дополнительный аванс в размере 38 млн рублей. Все трое ответили ему отказом.

 

Гособвинитель:

Как отреагировал на Ваш отказ Борис Попов?

 

Васильев:

Негативно. Он сказал, что мы обязаны исполнять приказы главы района, так как он обладает всеми правами единоначалия. Тогда мы написали отказное письмо. В контракте такой дополнительный аванс не был предусмотрен. Все деньги на строительство уже были перечислены. Существенные изменения в контракт вносить было нельзя. А такой допаванс уже является существенным изменением в контракте и является нарушением федерального закона №44.

 

Гособвинитель:

Какими были последующие действия Бориса Попова?

 

Васильев:

8 мая 2015 года он вынес распоряжение, в котором говорилось, что в связи с навигационным периодом сезонного характера и необходимостью срочного завоза стройматериалов выделить дополнительный аванс ООО «БСК-Строй» в размере 38 млн рублей. 13 мая был издан приказ исполнить это распоряжение за подписью главы Попова.

 

Адвокат Бориса Попова:

Был ли причинен ущерб республике?

 

Васильев:

Я за всю республику отвечать не могу. Не знаю.

 

Адвокат:

Вы, являясь муниципальным служащим, зная, что по закону о муниципальной службе чиновник не вправе исполнять неправомерное поручение и, будучи несогласным с действиями главы района, почему не отказались от исполнения распоряжения?

 

Васильев:

Он взял всю ответственность на себя. Отказное письмо мы написали. Попов был моим руководителем и работодателем, все, что мог я сделал.

 

Адвокат:

Даже если эти поручения и распоряжения главы были незаконными?

 

Васильев:

А разве глава не должен давать только законные распоряжения? Борис Николаевич настоял на выделении денег и взял всю ответственность на себя.

 

Также Иннокентий Васильев сообщил, что в данное время он занимает должность заместителя главы Нюрбинского района Алексея ИННОКЕНТЬЕВА. По его словам, вопрос строительства Кюндядинской школы очень актуален и находится в приоритете.

Бывший глава района, ныне депутат Ил Тумэна Владимир Прокопьев рассказал, что решение о строительстве школы в селе Кюндядя принял он в 2007 году. До сих пор дети учатся в здании, непригодном для учебного процесса. Проектно-сметная документация школы была разработана в соответствии с Федеральным законом и полностью соответствовала требованиям закона того времени.

 

Адвокат Бориса Попова:

Как Вы считаете, кто должен ответить за устаревший проект школы? Ведь строительство приостановлено по этой причине.

 

Прокопьев:

Мое мнение, что за все должен отвечать глава района. Он несет ответственность за все, что происходит в районе.

 

Адвокат:

Даже если заказчиком является не он?

 

Прокопьев:

Да, даже если заказчик не он. Глава обязан контролировать действия исполнителей и быть в курсе всего. На то он и избран главой. А насчет навигации скажу, что следует все планировать заранее с учетом сезонных явлений, сроков поставок. И по этому графику рассчитывать финансирование.

 

Следующее судебное заседание состоится 12 февраля.

 

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Источник: Подробнее: http://yakutiamedia.ru/news/666516/?utm_source=mail&utm_medium=subscribe&utm_campaign=evening_mail
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