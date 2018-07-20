Борис Федоров: В режиме ожидания

В августе один из наших топовых бойцов ММА Борис Федоров должен был выступить в Китае на Международном турнире «Кубок Короля». Уже был определен соперник, получена виза, но что-то пошло не так…

Недавно стало известно, что бой отменен.

— Причина, как я понял, в организационных моментах: турнир пока перенесли на неопределённый срок, — рассказал «Якутии» Борис. – Почему, я сам точно не знаю.

Наш боец настроен все-таки поехать в Китай, поддержать товарища и, мало ли, самому выступить: все-таки есть вероятность, что на месте ему найдут противника.

Кто хоть немного знаком с процессом подготовки спортсменов к важным боям, понимает: обидно – не то слово. Борис уже давно начал подготовку: ежедневные тренировки (1-2 раза в день), кроссы, специальная диета. Помогали ему в этом давние товарищи — приехавший в Якутию в начале лета и не нуждающийся в отдельном представлении Дмитрий Ушканов и тренер клуба «Бегес» Анатолий Сивцев. За что Борис им очень благодарен, а также всем, кто его поддерживает:

— Хотел бы выразить благодарность людям, содействующим моему профессиональному развитию: магазину спортивного питания «Maxpower», центру «Спортбаза» за лучшие условия для тренировок, гендиректору «Колми» Николаю Иннокентьевичу Румянцеву и Андрею Алексеевичу Кузьмину.

Борис с тренерами Дмитрием и Анатолием работали без устали в жару, в дым, без кондиционеров и отговорок. Безусловно, тренировочные лагеря Таиланда или Кавказа хороши, но при желании и мотивации и в Якутске можно создать адские условия для закалки бойцов. И тут такая подстава от организаторов…

Запланированная поездка в Пекин на бой друга Бориса Ning Guangyou, который сразится с экс-бойцом UFC и ACB Такея Мизугаки, тоже под вопросом. Наш боец настроен все-таки поехать, поддержать товарища и, мало ли, самому выступить: все-таки есть вероятность, что на месте ему найдут противника.

В общем, малость раздосадованный, но не обескураженный Борис ждет информацию от своего менеджера и… продолжает тренировки.