Борис Андреев: Искусственный разум возьмем в диагносты и ассистенты

Развитие искусственного интеллекта переживает сегодня стремительный взлет, и уже не за горами время, когда он войдет в повседневную жизнь медицинских учреждений.

Главный врач Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Борис АНДРЕЕВ встретился с разработчиком проекта Droice Labs Александром МАКАРОВЫМ.

— Что это за проект, Борис Витальевич?

— Droice Labs — один из инновационных информационных систем в области медицины на сегодня. Это словосочетание в переводе с английского означает «выбор доктора». Свой проект Александр МАКАРОВ и Маюр САКСЕН опробовали в питерских поликлиниках и убеждены, что искусственный разум в медицине разгрузит врача и поможет выбрать верный способ лечения того или иного пациента. Программа искусственного интеллекта собирает весь спектр данных о пациенте, анализирует их и выдает способ лечения данного пациента. Очень важно, что она не дает ошибок в выборе лекарственных препаратов. Такой искусственный разум необходим сегодня как помощь нашим докторам, и мы хотим в 2018 году апробировать проект у себя в больнице. Особенно этим проектом заинтересовались наши молодые врачи — неврологи, терапевты, другие специалисты.

— Виртуальный помощник будет консультировать не одного специалиста, а целую команду врачей и медсестер, подсказывать количество нужных медикаментов, прогнозировать, сколько времени будет занято койко-место, -сказал в беседе Александр МАКАРОВ.

Сейчас Droice Labs используют около 300 докторов в 20 клиниках «Полис. Участковые врачи» в Санкт-Петербурге. Система проанализировала 10,5 млн. медицинских карточек, миллионы научных статей и клинических исследований, а также фармацевтические характеристики более 20 тысяч зарегистрированных в России медикаментов. Осенью 2017 года Droice Labs начнут тестировать врачи неврологического отделения Александровской больницы. Учреждение только недавно начало внедрять электронную систему управления ресурсами, но это не мешает клинике стартовать с передовых технологий Петербурга, партнером которого стала больница. Искусственный интеллект, надеются в Александровской больнице, позволит не только оптимизировать процесс, но и уменьшить риск полипрагмазии – так врачи называют избыточное назначение лекарственных средств.

— Насколько технические возможности больницы походят для внедрения данной нейросети в практику работы наших врачей, Борис Витальевич?

— Мы ознакомили Александра с нашей сетью и обсудили возможности внедрения в 2018 году системы Droice Labs у нас в больнице. Конечно, понадобятся дополнительные финансовые вложения, но мы готовы попробовать. Будем внедрять искусственный интеллект в условиях нашей больницы, возьмем в диагносты и ассистенты нашим врачам искусственный разум. Будем совершенствовать искусственный разум в стационарной помощи для хирургической патологии вплоть до прогноза осложнений при оперативных вмешательствах

Почему бы и нет?! Помогают же, и уже который год, роботы медицинским сестрам контролировать состояние пациента на расстоянии?! Сколько людей спасли он-лайн консультации, проводимые специалистами из телемедицинского центра больницы! Медицина стоит на пороге эры искусственного интеллекта. Если, объединив результат работы мозга врача и компьютера, удастся улучшить качество и время лечения больного человека, – на это стоит работать.