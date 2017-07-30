Борец Василий Стрекаловский: Победу на Сурдлимпиаде осознал на следующий день

Победитель XXIII Сурдлимпийских игр в Турции, борец Василий Стрекаловский прилетел в Якутск. В аэропорту его встретила спортивная делегация республики и устьалданские земляки. Новоиспеченный чемпион в комментарии ЯСИА признался, что ощутил вкус победы только на следующий день.

«Тренировочные сборы команды, да и сами соревнования, прошли отлично. У меня была хорошая турнирная сетка — в первом круге встретился с призером первенства мира из Болгарии, следующим соперником оказался украинский чемпион Сурдлимпиады, а в финале выступил против действующего чемпиона мира. Все схватки сложились удачно для меня. Победу на Сурдлимпийских играх воспринял только на следующий день. Все было как во сне», — рассказал ЯСИА Василий Стрекаловский.

Напомним, борец единственным из якутян стал чемпионом Сурдлимпийских игр, проходивших в Турции. Первых двух соперников Стрекаловский одолел с явным преимуществом, а в финале одержал яркую победу на последних секундах встречи.

«Я благодарен богу, моим близким, главе и Минспорту республики, Школе высшего спортивного мастерства и работникам Нерюнгринского центра слуха и речи «Суваг» за поддержку, благодаря которой я стал чемпионом на Сурдлимпийских играх», — поделился Стрекаловский.

Новоиспеченного чемпиона Сурдлимпиады в аэропорту встретили министр спорта Георгий Балакшин, его первый заместитель Семен Чердонов, председатель Республиканского комитета паралимпийских видов спорта Николай Дегтярев, глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов, олимпийский чемпион Павел Пинигин, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Николай Николаев.

Пресс-конференция, посвященная итогам выступления якутян на Сурдлимпийских играх, состоится 1 августа в 11 часов в актовом зале дома правительства №2.