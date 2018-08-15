Борец Евгений Дьячковский завоевал путевку на чемпионат мира

С 11 по 12 августа в городе Наро-Фоминск Московской области прошло очередное первенство России по спортивной борьбе «грепплинг» и «грепплинг-ги».
В данных соревнованиях принял участие спортсмен из Намского района Дьячковский Евгений, участвовав в дивизионе «мужчины 35-39 лет» в весовой категории до 62 кг.
В обоих видах Евгений сумел выйти в финальные стадии, где проиграл чемпиону мира из Казани Чиркову Александру. В предварительных схватках Дьячковский сумел победить чемпиона Евразии Алия Турхуза из команды СКФО.
Тем самым, Евгений получил путевку на представление команды России на чемпионате мира, который должен пройти в Казахстане осенью этого года.
Источник: Sportyakutia.ru, http://sportyakutia.ru/novosti/borba/7842-evgenij-dyachkovskij-zavoeval-putevku-na-chempionat-mira