Борец Евгений Дьячковский завоевал путевку на чемпионат мира

С 11 по 12 августа в городе Наро-Фоминск Московской области прошло очередное первенство России по спортивной борьбе «грепплинг» и «грепплинг-ги».

В данных соревнованиях принял участие спортсмен из Намского района Дьячковский Евгений, участвовав в дивизионе «мужчины 35-39 лет» в весовой категории до 62 кг.

В обоих видах Евгений сумел выйти в финальные стадии, где проиграл чемпиону мира из Казани Чиркову Александру. В предварительных схватках Дьячковский сумел победить чемпиона Евразии Алия Турхуза из команды СКФО.

Тем самым, Евгений получил путевку на представление команды России на чемпионате мира, который должен пройти в Казахстане осенью этого года.