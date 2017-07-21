Борьба со стихиями: засуха, лесные пожары и наводнение осложняют в Якутии сенокосную кампанию

На сегодняшний день по республике заготовлено 3 052 тонн сена, что составляет 0,6% от план-задания.

19 июля текущего года состоялась видеоконференция Первого заместителя Председателя Правительства РС (Я) – министра сельского хозяйства и продовольственной политики П.Н. Алексеева с главами муниципальных образований о выполнении плановых заданий по сенокосной кампании.

Сенокосная страда в Якутии проходит в неблагополучных условиях: на центральные районы республики навалилась засуха, а в северных – наводнение, затопившее урожайные пойменные луга.

На сегодняшний день по республике скошено 10 251 га (в 2016 году было скошено 2 286 га) сенокосных угодий. Всего заготовлено 3 052 тн сена, что составляет 0,6% от план-задания. В 2016 г. на соответствующую дату было заготовлено 630 тн сена.

В Намском, Кобяйском, Вилюйском и Усть Алданском районах сложилась напряженная ситуация с лесными пожарами — выгорело 700 га сенокосных угодий. Заместитель главы Намского улуса отметил, что испытывают трудности в доведении плана заготовки сена (30 458 тн). Улус в настоящее время прогнозирует заготовку сена в объеме 24 366 тн, что ниже плана на 20%, на сегодня скошено 1017 га сенокосных угодий, заготовлено 410 тн сена.

Дефицит осадков в Вилюйском улусе (в течение 56 дней не было дождя) и лесные пожары усугубляют положение. На сегодня в районе отмечается 6 очаговых возгораний, куда привлечены сельхозтехники, что мешает выполнять сенокосные работы в полном объеме. План по заготовке сена в улусе составляет 27 304 тн сена. В районе организованы 12 мобильных бригад, скошено 453 га сенокосных угодий, заготовлено 204 тн сена (0,7%).

В Горном улусе в связи с засухой отмечается низкий травостой на сенокосах и пастбищах и, как следствие, неблагоприятный прогноз заготовки кормов на предстоящую зимовку. В улусе на 17 июля скошено 122 га сенокосных угодий, заготовлено 143,5 тн сена.

В Кобяйском улусе на сенокосе участвуют 1 357 тн, скошено 352 га сенокосных угодий, заготовлено 114 тн сена. Глава улуса заверил, что готовы выполнить план кормозаготовки в 17 228 тн сена.

Начальник управления сельского хозяйства Среднеколымского района Е.Е. Константинов также заверил, что с помощью мобильных бригад, созданных в селах Ойусардах, Эбях и Налимск, готовы выполнить план в 6 589 тн сена, в том числе 650 тн страхового сена (резерв улуса) и 1 151 тн сена для сёл Сватай и Аргахтах. Наводнение не только помешало ходу кормозаготовительной кампании, но и отрицательно сказалось на качестве сена.

Во время собрания главы улусов подняли вопрос о необходимости обеспечить мобильные бригады топливом и обсудили вопрос поставки топлива компанией «Туймаада-Нефть» по поручительству главы села, прежде чем решится финансовый вопрос. При этом ОАО НК «Туймаада-Нефть» согласилась на дальнейшее сотрудничество.

В завершении видеоконференции Петр Алексеев отметил, что для наиболее полного обеспечения потребности кормах поголовья КРС и лошадей на зимовку 2017-2018 годов перед улусными оперативными штабами поставлена задача максимального освоения всех имеющихся сенокосных угодий, в том числе труднодоступных и островных участках, сообщает Минсельхоз Якутии.