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«Боотуры»: Победители Дыгына, Манчаары, знатных ысыахов и различных турниров

Как такое возможно, что в одном клубе собралось столько талантов и чемпионов? Sportyakutia.ru разбирает отчет тренера СК «Боотур» Ивана Белолюбского. Он оказался разнообразен и богат на события и трофеи.

Игры Дыгына-2017

Двукратным чемпионом самого престижного турнира по национальному многоборью и хозяином автомобиля «Hyundai Solaris» стал Егор Филиппов, а бронзовым призером и обладателем мотоцикла «Минск» становится Алексей Козлов. Напомню, в этих Играх от клуба участие приняли пятеро спортсменов – Николай Матаннанов, Иннокентий Миронов и сам Иван Белолюбский.

Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары»

И здесь универсалы СК «Боотур» сорвали немалый куш. Среди мужчин в якутском многоборье золотую медаль завоевал Николай Матаннанов, среди юношей Эрэл Сивцев стал третьим призером в якутской вертушке. В мас-рестлинге в категории до 90 кг Ньургун Петухов стал серебряным призером, до 80 кг такой же медали удостоился Дьулустан Ноговицын. Молодой Иннокентий Миронов удостоился третьего места после Петухова в категории до 90 кг. А в прыжках кылыы Егор Филиппов замыкает тройку лидеров. Среди ветеранов яркий пример для подражания продемонстрировал тренер Иван Прокопьевич. В мас-рестлинге и борьбе хапсагай он уверенно выиграл титул чемпионов.

Ысыах олонхо и молодежи

Рустам Ксенофонтов в четвертый раз побеждает турнир по силовому и национальному многоборью ысыаха Олонхо. Через неделю на Ысыахе молодежи в Мирном он совершает золотой дубль. Заработок Рустама – квадроцикл и 150 тысяч рублей. Секундант Егора Филиппова мадьыны Айсен Семенов на Ысыахе молодежи становится бронзовым призером.

По улусам и наслегам

На турнире «Тоҕус томтор оонньуулара» памяти Степана Алексеева в с.Чурапча Чурапчинского улуса серебряным призером становится Рустам Ксенофонтов. Приз – квадроцикл. На ысыахе с. Ожулун Чурапчинского улуса Егор Филиппов побеждает в прыжках 9х3 и получает жеребенка, а в поднятии камня занимает второе место и награждается охотничьим ружьём МР-155. На традиционном ысыахе мадьыны Айсен Семенов побеждает в хапсагае (до 75кг) и зарабатывает ружьё марки МР-155. На этом же ысыахе Алексей Козлов становится победителем в категории свыше 75 кг и получает ружьё МР-155. Сёма Ануфриев становится победителем турнира «Хоро уола» и награждается мотоциклом «Минск». Второе место у Германа Копырина. На ысыахе с. Моорук Мегино-Кангаласского улуса Николай Апросимов становится победителем по многоборью и награждается жеребенком. На ысыахе Таттинского улуса в с. Ытык-Кюёль Михаил Канаев побеждает турнир по национальному многоборью и получает денежный сертификат на сумму 25 тысяч рублей. Второе место занимает Павел Бойтунов. На ысыахе с. Наяхы Усть-Алданского улуса в турнире по многоборью «Тиит Буурай күрэх» победителем стал Айдыын Гаврильев. Приз – жеребенок и денежный сертификат от центра «Байанай». Второе место занимает Максим Гоголев. Приз – жеребенок. Также Максим отличился в поднятии и переноске камня весом 140 кг, где получает второго жеребенка. На Ысыахе молодежи Вилюйского улуса без турнира по многоборью не обошлось. Здесь первое место занимает Василий Сергин и становится хозяином автомойки «Кёрхер». На ысыахе с. Борогон Усть-Алданского улуса серебряным призером турнира по многоборью становится Айсен Семенов и получает сертификат от центра «Байанай». На ысыахе с. Дюпсе Усть-Алданского улуса сразу трое атлетов СК «Боотур» удостоились призовых мест. Победителем стал Эрэл Сивцев – мотоцикл «Регулмото», серебряный призер – Гера Новгородов. А в поднятии и переноске камня весом 143 кг побеждает Сергей Слепцов. На ысыахе с. Томпо победителем турнира по многоборью и хозяином охотничьего ружья МР-155 становится Алексей Протодьяконов.

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Источник: Саина ШЕЛОМОВА, Sportyakutia.ru
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