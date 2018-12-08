Бонни и Клайд в Якутске

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» по факту кражи обратилась местная жительница. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что сдавала в аренду свою квартиру молодым людям, и когда срок проживания подошел к концу, пришла за ключами. После того, как квартиросъемщики ушли, хозяйка квартиры заметила пропажу своего сотового телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены подозреваемые — 25-летний мужчина и 26-летняя женщина.

Выяснилось, что молодая пара, увидев сотовый телефон хозяйки квартиры, который лежал на столе в прихожей, похитили его, сдали ключи арендадателю и ушли. По словам подозреваемых, они планировали сбыть телефон, а вырученные деньги потратить на съем нового жилья.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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