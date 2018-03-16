Бомж похитил сковородки

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже 2 нержавеющих сотейников и 6 сковородок из помещения кухни одного из пабов г.Якутск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали любителя посуды. Им оказался ранее судимый 42-летний уроженец Волгоградской области, ведущий антисоциальный образ жизни.

Подозреваемый проник в паб с черного входа. Похищенный кухонный инвентарь он сбыл в обмен на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».