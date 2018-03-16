Бомж похитил сковородки

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В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже 2 нержавеющих сотейников и 6 сковородок из помещения кухни одного из пабов г.Якутск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали любителя посуды. Им оказался ранее судимый 42-летний уроженец Волгоградской области, ведущий антисоциальный образ жизни.
Подозреваемый проник в паб с черного входа. Похищенный кухонный инвентарь он сбыл в обмен на спиртное.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).