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9 июля 2017, 11:00
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Большой успех на Играх Манчаары

Валентина Романова, Михаил Руфов, Сардана Трофимова и Эрчим Баппагай — вот имена абсолютных чемпионов второго дня ХХ Игр Манчаары. Все они представили команды Верхневилюйского улуса.

8 июля состоялся финал забега в дистанции на 100 метров, где победу с результатом 12,49 секунды одержала молодая спортсменка Валентина Романова. Конечно, это не рекорд республики, но, тем не менее, это ее лучшее достижение и самая первая победа в спортивной карьере. Одни считают, что первое место легкоатлетка получила благодаря отсутствию главной фаворитки в этой дисциплине — Дианы Адасько, которая вместо забега выбрала якутские прыжки и национальное многоборье. Другие же уверены, что Романова выиграла благодаря поддержке своего тренера Дмитрия Наумова и хорошей подготовке.

«Победила благодаря тренеру, — говорит Романова. — На Играх Манчаары в Чурапче я участвовала в якутских прыжках, но после, занимаясь у Дмитрия Наумова, начала бегать стометровку. На «Играх народов» заняла третье место, затем усиленно стала готовиться к спартакиаде. Мне очень помогли земляки. Поэтому им большое спасибо. Можно сказать, я старалась победить ради них. Очень волновалась, но поставила себе цель — обязательно победить. Легкой атлетикой занимаюсь уже 10 лет, еще со школы, поэтому каждый раз стараюсь показывать результаты все лучше и лучше».

Серебро стометровки досталось Ольге Беловой из Ленска (12,57 сек), а «бронза» — Светлане Рогозиной из Мирного (12,66 сек).

Если для Валентины Романовой это самая первая победа в спортивной карьере, то для ее земляка Михаила Руфова — вполне ожидаемый результат. Чемпион игр пробежал стометровку с результатом 10,79 секунды. Он был фаворитом благодаря победе на нынешнем чемпионате республики по легкой атлетике, где тоже сорвал пальму первенства. Это стало большой неожиданностью, поскольку Руфов является рекордсменом республики на более длинную дистанцию — 400 метров.

«На старте немного отстал от своих соперников, но после сумел обогнать. Так что боевой настрой и надежда в себя помогли победить», — отметил Руфов.

Второй результат показал Сергей Чинарев из Якутска (10,91 сек), а «бронза» Игр Манчаары досталась спортсмену из Амгинского района Михаилу Жарину (10,92 сек), Напомним, что последний был одним из главных соперников Руфова, ведь весной 2016 года стал сенсацией чемпионата республики по легкой атлетике, установив новый рекорд в беге на 60 метров — 6,5 секунды (по ручному хронометражу).

Другой верхневилюец Эрчим Баппагай стал абсолютным чемпионом Игр Манчаары по мас-рестлингу. И, конечно, главной сенсацией второго дня оказалась победа Сарданы Трофимовой, которая в забеге на 3 километра установила новый рекорд республики, улучшив результат Натальи Леонтьевой (10.09,78 м) почти на 1 секунду (9,07,48 м).

Никто не ожидал от верхневилюйцев столь удачного старта, но они выиграли благодаря отличной подготовке и сильной команде.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/pobeda-verhnevilyujtsev-chempionami-igr-manchaary-po-legkoj-atletike-stali-hozyaeva-spartakiady/
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