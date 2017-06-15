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14 июня 2017, 22:14
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Большой театр. Успехи якутянки в Москве!

 

Пишет Валерий ШАДРИН:

Как стало только что известно, на проходящем в Москве, в Большом театре России  ХIII международном конкурсе артистов балета в младшей группе на 2 тур уверенно прошла выпускница  Якутского хореографического колледжа, лауреат и дипломант международных конкурсов АНАСТАСИЯ ПЛАТОНОВА.

По итогам отборочного тура по видеозаписям к участию в конкурсе были допущены 200 человек из 27 стран, из них 170 в номинации «Артист балета» и 30 — в номинации «Хореографы».

Справка:

Тринадцатый Конкурс артистов балета и хореографов пройдет в Большом театре с 11 по 20 июня, сообщает пресс-центр конкурса.

Конкурс проходит в год 90-летия выдающегося российского хореографа Юрия Григоровича и в преддверии Года русского балета, которым объявлен 2018 год, и 200-летия артиста балета Мариуса Петипа. Оргкомитет конкурса возглавила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

В рамках торжественного открытия 11 июня состоится концерт, в котором будет представлена сюита из балетов в постановке Григоровича.

Всего на участие в конкурсе было подано 278 заявок из 28 стран.

Возглавляет международное жюри Юрий Григорович.

В числе членов судейской коллегии прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова, ректор Московской академии хореографии Марина Леонова, глава Мариинского балета Юрий Фатеев, ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

Японию представляет в жюри прима-балерина Кумико Очи, Австрию — артист балета и хореограф Владимир Малахов, Францию — педагог-репетитор Королевского балета Фландрии Оливье Патэ, США — артист балета и хореограф Джон Михан, Италию — прима-балерина Ла Скала Маргерита Парилла и другие.

В этом году обладателей Гран-при ждут самые высокие за всю историю конкурса премии — по 100 тысяч долларов США победителю в номинации «Артист балета» и в номинации «Хореографы».

Международный конкурс артистов балета учрежден в 1969 году и проводится раз в четыре года.

У истоков московского конкурса стояли легенды русского балета — Галина Уланова, Ольга Лепешинская, Игорь Моисеев.

С 1973 года возглавляет жюри Юрий Григорович.

Конкурс открыл имена танцовщиков, ставших настоящими звездами мирового балета.

Среди них: Михаил Барышников, Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Миса Куранага, Тьяго Суареш, Евгения Образцова, Иван Васильев, Наталья Осипова и многие другие. Гран-при за всю историю конкурса были удостоены четыре артиста: Надежда Павлова (СССР, 1973), Ирек Мухамедов (СССР,1981), Андрей Баталов (Россия, 1997), Денис Матвиенко (Украина, 2005).

В течение более полувека Московский балетный конкурс лидирует среди международных состязаний подобного уровня.

Общее количество участников за 12 прошедших конкурсов составляет 1.198 человек.

За всю историю в нем приняли участие представители 35 стран мира.

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Источник: Валерий ШАДРИН.
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