Большой географический фестиваль пройдет в столице Якутии

Региональное отделение Русского географического общества и его молодежный клуб совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова в этом году проводят IV Республиканский Большой географический фестиваль. Организаторы обещают широкую научную и культурную программу.

Фестиваль проводится с целью популяризации географических знаний, изучения исторического и культурного наследия страны и посвящен юбилейному событию — в этом году отделению РГО в Якутии исполняется 105 лет.

Пройдет второй Географический диктант «Моя родная Якутия», который включает в себя вопросы и задания, касающиеся исключительно нашей республиики. С вас ручка и хорошее настроение! Вспомогательные материалы запрещены. Лучшие знатоки Якутии будут награждены призами.

Республиканская научно-практическая конференция, к участию в которой приглашаются аспиранты и студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, учащиеся учреждений среднего профессионального образования и школьники с 8 по 11 класс. Работа конференции будет организована по следующим направлениям:

 Мониторинг водных объектов и водопользование;

 Климатология и метеорология;

 Туризм и рекреационная география;

 Кононовские чтения «Геоэкология и рациональное природопользование, биоэкология и биогеография»;

 Картография и ГИС-технологии в географических исследованиях;

 История, этнография и краеведение;

 Географическое образование;

 Геополитика и социально-экономическая география.

По итогам конференции лучшие работы будут отобраны экспертной комиссией для электронного сборника статей Большого географического фестиваля (журнал включен в базу РИНЦ). Авторы лучших статей будут награждены путевками в ГАУ ДО РС(Я) «Сосновый бор» и именными призами членов отделения Русского географического общества в РС(Я).

Аэрация оз. Сайсары пройдет в День воды – 22 марта. Главной идеей акции является пропаганда изучения и сохранения биологических ресурсов водных объектов, получение знаний о водных ресурсах, практическое участие в обеспечении аэрации озера (обогащения глубинных слоев воды кислородом) путем пробуривания лунок. К участию приглашаются команды студентов ССУЗов/ВУЗов, состоящие из 5 человек.

Фотоконкурс «Горизонты Якутии» в Instagram в профиле @mk.rgo.ykt с указанием хэштега #фотоБГФ18. К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Направления работ:

 Огонь и костёр;

 Якутия в лицах молодёжи;

 Безграничность Арктики;

 Тандем природы и техники;

 Туризм, как стиль жизни.

23 марта ежегодно отмечается Международный День метеоролога. В этот день все желающие приглашаются на базу эколого-этнографического комплекса «Чочур-Муран». Вас ждут занимательные мастер-классы по полевым метеорологическим наблюдениям, веселая командная квест-игра на территории комплекса и многое-многое интересное.

23 марта пройдет лучшая квест-игра города «Тысяча островов» от активистов Молодёжного клуба РГО в Корпусе факультетов естественных наук! Самый лучший способ закрепить знания – это активная игровая деятельность. Принять участие могут все желающие, собрав команду из 5 человек.

Географический брейн-ринг «Тысяча красок мира». К участию приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий РС(Я) с 8 по 11 класс и студенты ССУЗов и ВУЗов. Допустимое количество участников в команде от 3 до 5. Если у желающего нет команды, необходимо подойти на место регистрации.

Экскурсии в Исторический парк «Россия — Моя история». Вы всё ещё не посетили самое познавательное место города? Тогда спешите стать участником бесплатного увлекательного похода по залам парка с обаятельными экскурсоводами.

Фестиваль пройдет с 21 по 23 марта в корпусе факультетов Северо-Восточном федеральном университете, историческом парке «Россия — Моя история», эколого-этнографическом комплексе «Чочур-Муран».

Предварительная регистрация на участие осуществляется в электронной форме по ссылке https://goo.gl/forms/ceWMvVpWHWS76EPg2

Подробнее о мероприятиях фестиваля вы можете узнать на страницах Молодежного клуба РГО в РС(Я) в социальных сетях или по запросу на электронную почту клуба:

mk_rgo_ykt@mail.ru

www.instagram.com/mk.rgo.ykt

www.vk.com/mk_rgo_ykt

Фестиваль организуется при поддержке министерства охраны природы республики и министерства по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).

Программа фестиваля:

21 марта:

9:30 – 10:30 – регистрация участников, 2 этаж КФЕН

10:30 – 11:30 – торжественное открытие фестиваля, атриум КФЕН

11:30 – 13:15 – географический диктант «Моя родная Якутия», ауд. 228 и 263 КФЕН

14:00 – 15:30 – брейн-ринг «Тысяча красок мира», ауд. 228 и 263 КФЕН

16:00 – 17:00 – открытие фотовыставки «Горизонты Якутии», экскурсии, Исторический парк «Россия – Моя история»

17:00 – 19:00 – встреча с профессиональным путешественником, членом РГО – Андреем И

22 марта:

10:00 – 13:00 — республиканская научно-практическая конференция (категория студенты)

14:00 – 17:00 — республиканская научно-практическая конференция (категория школьники)

14:00 – 16:00 – акция «Аэрация озера Сайсары» (соревнования по бурению среди студентов)

23 марта:

11:00 – 13:00 – День метеоролога, эколого-этнографический комплекс Чочур-Муран (Вилюйский тракт 7 км, 5.)

14:00 – 16:00 – торжественное закрытие фестиваля, церемония награждения победителей и призеров мероприятий, атриум КФЕН

16:00 – 19:00 – квест-игра «Тысяча островов», атриум и аудитории КФЕН

19:30 – 20:00 – подведение итогов квест-игры, церемония награждения, ауд. 263 КФЕН