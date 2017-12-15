Большое путешествие в Чили с о. Пасхи

Маршрут: Сантьяго – Вальпараисо – Винья-дель-Мар – Калама – пустыня Атакама – гейзеры Татио и термальные источники – круиз по озерам – Огненная Земля и Магелланов пролив – парк Торрес дель Пайне – ледники и фьорды Патагонии – о. Пасхи. С 22 февраля по 9 мартa (16 дней/15 ночей) Стоимость тура на человека в в 2-местном номере — 320 000 рублей Все перелеты (начиная с Москвы), трансферы, экскурсии, питание по программе — включены в стоимость! http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news Турагентство PEGAS Touristik

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