Большинство мероприятий плана в честь 275-летия со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта выполнено

Ход исполнения Плана мероприятий, посвященных 275-летию со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта, был рассмотрен сегодня на заседании организационного комитета под руководством заместителя председателя правительства республики Михаила Гуляева.

Открывая совещание, вице-премьер напомнил, что еще в ноябре 2015 года глава Якутии Егор Борисов подписал распоряжение о подготовке и проведению мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Тогда был разработан план мероприятий на 2016–2018 годы, включая установку верстовых столбов, мемориальных и информационных досок с именами первых ямщиков по всем почтовым станциям.

Михаил Гуляев отметил, что большинство мероприятий плана за два года выполнено. Состоялась этнокультурная экспедиция «Нам доверена память» по маршруту Якутск – Саныяхтах – Малыкан – Исить – Жура – Едей – Синск, Всероссийская научно-практическая конференция «История становления и развития почтовых станций в Российской империи», прошли Дни ямщицкой культуры в Государственном русском драматическом театре им. А.С. Пушкина, фестиваль ямщицкой песни, республиканский фестиваль «Играй гармонь, живи частушка» в селе Бестях Хангаласского улуса и другие знаковые мероприятия.

Планомерно идет установка верстовых столбов по всем почтовым станциям в Хангаласском, Олекминском и Ленском районах. С якутского на русский язык переведено и издано два тома романа Павла Харитонова – Ойуку «Хоболоох суол» («Бубенцы над Леной»), 3-й и 4-й тома ожидают своей очереди.

Первый заместитель председателя Государственного Собрания Ил Тумэн, председатель общественной организации республики «Потомки государевых ямщиков» Анатолий Добрянцев кратко рассказала обо всех мероприятиях плана и отметил, что в марте 2018 года пройдет I Межрегиональный Форум потомков государевых ямщиков Иркутско-Якутского почтового тракта. Кроме того, в будущем году будет завершена работа над документальным фильмом «Живая память предков – государевых ямщиков», издана книга по истории Иркутско-Якутского почтового тракта.

Иркутско-Якутский тракт протяженностью почти три тысячи километров действовал круглый год, большая часть пути тянулась вдоль берега реки Лена, зимой путь прокладывался по льду. Тракт связывал Якутию с большим миром, с Россией, являлся важной государственной дорогой, по которой ежегодно ездили тысячи людей по государственным делам и торговому промыслу. По тракту возили почту, а также ездили землепроходцы, торговцы, казачьи отряды, воеводы, ссыльные разных категорий, участники экспедиций, три поколения русских революционеров.

Иркутско-Якутский тракт являлся единственным «входом» в Якутию, способствовал усилению торговых и культурных связей окраины с более развитыми районами страны, а также сыграл роль родоначальника коммуникаций на якутской земле.