Большегрузная техника стала причиной загрязнения реки Ундыткан

В связи с появлением в сети Интернет видео-обращения депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов А. Силина, в котором зафиксировано возможное загрязнение р. Ундыткан в Нерюнгринском районе при переходе групногабаритного грузового автотранспорта Министерство охраны природы РС(Я) сообщает следующее:

В 2016 году Нерюнгринским комитетом охраны природы по данному факту проведено рейдовое обследование территории Эльгинского угольного комплекса, переезда через р. Ундыткан. В ходе осмотра выявлено, что технологический транспорт ООО «Эльгауголь» (большегрузные автомобили и тяжелая гусеничная техника) осуществляет переезд через р. Ундыткан не по автомобильному мосту, а вброд, по руслу реки, вследствие чего происходит загрязнение водного объекта.

В связи с этим, были предъявлены административные штрафы в отношении должностного лица и юридического лица по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение», выдано предписание об организации санкционированного переезда для большегрузных автомобилей и гусеничной техники через р. Ундыткан.

В сентябре 2017 года осуществлена внеплановая проверка в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, по итогам которого выявлено, что предписание выполнено, издан приказ ООО «Эльгауголь» о запрете движения автомобильного транспорта и гусеничной техники через р. Ундыткан при движении по притрассовой автодороге, осуществлять переезд только по автомобильному мосту. Нерюнгринским комитетом охраны природы Минприроды РС(Я) будет осуществлена повторная проверка.

Стоит отметить, что р. Ундыткан не затрагивает границ ООПТ регионального значения – государственного природного заказника «Большое Токко».

По информации ФГБУ «Главрыбвод» величина негативного воздействия водным биологическим ресурсам и среде их обитания при переходе грузового автомобиля вброд через горную реку (р. Ундыткан) будет незначительным, следовательно, оценка воздействия и определение негативного воздействия планируемой деятельности на состояние биологических ресурсов и среду их обитания не требуется.