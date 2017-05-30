«Больше кислорода» в Тулагино-Кильдямском наслеге

Посадить дерево – это прекрасная возможность оставить свой след на родной земле.

27 мая, в целях воспитания бережного отношения к природе, жители села Радиоцентр Тулагино-Кильдямского наслега приняли участие во Всероссийской акции по посадке деревьев «Больше кислорода», также участие приняли сотрудники Управления ГО и ЧС Окружной администрации города Якутска, депутат Якутской городской Думы Антонина Титова.

Всего было посажено 100 саженцев березы на территории многоквартирных домов по ул. Связистов и территории фельдшерско-акушерского пункта с. Сырдах.

Акции по посадке деревьев проводятся ежегодно и с каждым годом количество зеленых насаждений на территории наслега увеличивается. И этот день подарил заряд бодрости, положительные эмоции и удовольствие от совместного труда всем, кто не остался в стороне от этой замечательной акции.

Пусть деревья приживутся, вырастут и дарят людям радость и здоровье.

Призываем всех каждый год принимать участие в акциях по посадке деревьев!