Роспотребнадзор Якутии: 70% зараженных энтеровирусом проживает в Якутске

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о продолжающейся регистрации спорадической заболеваемости энтеровирусной инфекции. Заболеваемость преимущественно регистрируется в городе Якутске, на который приходится 73,3% от общего числа заболевших.

Кроме того, случаи заболеваемости зарегистрированы в Ленском, Оймяконском, Нерюнгринском, Хангаласском, Таттинском, Верхневилюйском и Усть-Янском районах. Заболеваемость регистрируется среди детского населения дошкольного и школьного возраста.

Энтеровирусные инфекции – группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Поэтому любые нарушения здоровья: повышение температуры тела, катаральные явления, головные боли, дисфункция кишечника – должны заставить родителей заподозрить возможное заражение ребенка энтеровирусной инфекцией. Такие дети требуют обязательной изоляции, подлежат медицинскому наблюдению и лечению.

Вирус передается через воду, грязные руки, игрушки, фрукты, овощи и другие объекты внешней среды, контаминированные энтеровирусами. Чаще всего заражение происходит пищевым путем. Продолжительность скрытого периода от момента заражения до развития заболевания составляет в среднем от 1 до 10 дней.

С целью предупреждения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции и недопущения формирования групповых очагов среди организованных коллективов, Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) рекомендует строго соблюдать меры профилактики данной инфекции, в том числе при выезде за границу.

Меры профилактики:

— важным моментом профилактики является предупреждение заносов инфекции в организованные коллективы. Поэтому родители должны следить за состоянием здоровья своих детей и исключить все контакты при любых проявлениях заболевания;

— на вирус губительно действует кипячение, высокие концентрации дезинфицирующих препаратов, ультрафиолетовое облучение;

— употреблять воду только гарантированного качества: бутилированную или кипяченую;

— Не приобретать продукты питания у частных лиц в неустановленных для торговли местах. Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно мыть бутилированной или кипяченой водой.

— купаться только в специально отведенных для этого местах;

— тщательно соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки с мылом. При отсутствии такой возможности обрабатывать их специальными влажными или спиртовыми салфетками;

— в случае появления первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью.