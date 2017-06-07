Больше 100 работ поступило на конкурс «Люблю Дальний Восток»

Чтобы стать участником, нужно создать промотиватор на сайте МедиаСаммита и поделиться им в соцсетях с хэштегом #ЛюблюДальнийВосток

Больше 100 работ уже поступило на конкурс промотиваторов «Люблю Дальний Восток» в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017. Чтобы стать участником, необходимо создать промотиватор на официальном сайте МедиаСаммита и поделиться им в соцсетях с хэштегом #ЛюблюДальнийВосток.

К участию приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители от 14 лет и старше, проживающие на Дальнем Востоке.

Свои работы уже прислали жители Приморского края, ЕАО, Амурской области, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области.

Чтобы создать свой промотиватор, необходимо зайти на сайт Дальневосточного МедиаСаммита, загрузить фотографию, сделанную на Дальнем Востоке, выбрать фон, сделать к ней мотивационную подпись и опубликовать на своей странице в Facebook, Вконтакте или Instagram с хэштегом #ЛюблюДальнийВосток. Также промотиваторы всех участников будут размещены в специальном разделе сайта МедиаСаммита.

Конкурс проходит с 5 июня до 13.00 часов 9 июня. Итоги будут подведены 9 июня на площадке Дальневосточного МедиаСаммита. Авторов лучших промотиваторов выберет компетентное жюри, в состав которого вошли представители корпорации развития Дальнего Востока, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, федеральные и дальневосточные журналисты и фотографы.

Самые креативные авторы получат:

1 место — «Набор мечты дальневосточника» (10 кг конфет от кондитерской фабрики «Приморский кондитер»);

2 место — сертификат на 5 тысяч рублей в ресторан «Семь футов»;

3 место — книга о предпринимателях Дальнего Востока «Владеть Востоком».

Конкурс проходит при поддержке Приморского отделения союза журналистов России. Спонсоры: фабрика «Приморский кондитер», ресторан «Семь футов» и приморское региональное отделение «Деловой России».

Справка:Промотиватор – специальный постер мотивационного характера, направленный на возникновение положительных эмоций и заряда бодрости тех людей, для которых он предназначен.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края.

Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.