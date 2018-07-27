Большая вода в Аргахтахе начинает убывать

В Якутии по состоянию на 27 июля в зоне затопления находится один населенный пункт – село Аргахтах Среднеколымского района. Сейчас подтоплено девять домов, в которых проживает 37 человек. Как сообщил ЯСИА глава улуса, вода постепенно начинает убывать.

«Уровень воды на реке Колыма составляет 817 см, максимальный подъём воды был до 821 см при критических 770 см. По нашим наблюдениям, вода постепенно убывает», – прокомментировал ЯСИА глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

В селе Аргахтах затоплены 23 дворовые территории, в которых проживают 96 человек, в том числе 35 детей. Жильцы отселены по родственникам, в эвакопунктах не проживают.+

Кроме того, 25 июля был организован выезд в Якутск 43 детей из района. Сейчас они находятся в детских оздоровительных лагерях города Якутска