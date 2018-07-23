Большая вода начала спадать

После максимального подъема уровней воды в выходные, когда на участке Покровск — Кангалассы гидрологи отмечали максимумы дождевого паводка с высотой волны 2,7 — 3,0 метра, в первый день рабочей недели вода пошла на спад.

23 июля было отмечено понижение уровней воды: на участке реки Лена Витим — Кангалассы наблюдается понижение уровней воды с интенсивностью от 5 до 80 см за сутки. На участке Табага — Якутск уровни воды сохраняются выше отметки начала выхода воды на пойму, 25 — 26 июля пойменная часть реки освободится от воды, до конца месяца спад уровня воды продолжится, сообщает региональное управление МЧС России.