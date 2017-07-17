Большая награда народного мастера Якутии Романа Готовцева

Как известно, 28-29 июня 2017 г. в культурно-этнографическом комплексе Хомустаах города Вилюйска прошел XI республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо. Программа Ысыаха Олонхо была обширной и многообразной. Помимо традиционных конкурсов исполнителей Олонхо, Тойук и запевал Осуохай были проведены конкурсы и выставки народных умельцев. Так, в дни Ысыаха Олонхо работала отдельная Тюсюлгэ якутских кузнецов, в рамках которого состоялись республиканские конкурсы изготовителей хомуса, изготовителей якутского ножа, изготовителей традиционного якутского лука – Ох Саа. Все эти конкурсы состоялись под руководством мастера производственного обучения по специальности «Изготовитель художественных изделий из металла» ГАПОУ РС (Я) «Центр развития профессиональных компетенций» Романа Ильича Готовцева.

Роман Ильич является народным мастером Якутии, членом Союза художников России. Как заместитель председателя общественной организации «Союз кузнецов Якутии», в дни Ысыаха Олонхо он работал в качестве эксперта в конкурсах кузнецов. Также в республиканском конкурсе по изготовлению традиционного якутского лука Ох Саа, который проводился впервые он принял личное участие и занял первое место.

На днях председатель Госсобрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков вручил Роману Ильичу Благодарственное письмо за заслуги в области развития культуры и искусства республики и золотые часы.

Роман Ильич родом из села Танда Усть-Алданского улуса. В Центре развития профессиональных компетенций в качестве мастера производственного обучения он работает уже восьмой год. Его учениками ежегодно становятся по 10-15 человек, желающие развить свое кузнечное мастерство и талант. Обучающиеся учатся 6 месяцев, в процессе учебного процесса изучают состав металла, проходят теоретическую и практическую части. По завершении обучения курсанты сдают экзамены, дипломную работу и получают свидетельство об окончании курсов. Выпускников Романа Ильича насчитывается более 100 человек. Многие с получением свидетельства становятся индивидуальными предпринимателями и работают в сфере предпринимательства. Выпускники Романа Ильича принимают активное участие в различных всероссийских и международных конкурсах, выставках, пропагандируя якутские ножи и хомусы.

Как он отметил, якутская культура издревле держится на мастерах- кузнецах: кузнецы изготавливают ножи, музыкальный инструмент хомус, женские украшения, конные декоративные изделия и т.д.

“Хотелось бы, чтобы кузнечное дело получило государственную поддержку. Наши кузнецы занимают призовые места во всероссийских и международных выставках и конкурсах. В прошлом году на ысыхе Олонхо председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков высказался о том, что нужно развить изготовление традиционного якутского лука – Ох саа. Союзом кузнецов Якутии было проведено много семинаров, мастер-классов по этой теме. И в этом году впервые на Ысыахе Олонхо в г. Вилюйске провели республиканский конкурс по этому направлению. Мы обучаем этому делу нашу молодежь, будущее поколение. Мы должны нацелиться на то, чтобы наши молодые кузнецы приняли участие в международных конкурсах или выставках по изготовлению лука. Хотелось бы, чтобы в учебной программе общего образования по предмету “Труд” включили часы по изготовлению якутского лука, а по предмету “Физическая культура” — часы по стрельбе из лука. Если бы наше профильное министерство проводило работу в этом направлении, получилось бы хорошее взаимодействие. Со своей стороны мы готовы провести семинары и мастер-классы по этой теме”, — поделился Роман Ильич.