Большая делегация Вилюйского улуса разгуливает дальше по ысыахам

SakhaLife ранее сообщал, что обширная делегация Вилюйского улуса выступила на Московском ысыахе в Коломенском. На этом вилюйчане не остановились, и отправились дальше гулять по ысыахам. Следующим пунктом их вояжа стал Санкт-Петербург, где 11 июня в Ольгино в 13-ый раз прошел традиционный ысыах.

Праздник организовали Постоянное представительство Якутии при президенте Российской Федерации и администрация Вилюйского улуса при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского Дома национальностей, Культурного общества «Саха — Санкт-Петербург» и Ассоциации молодежи Якутии в Санкт-Петербурге «Сайдыы». То есть, все организаторы местные, кроме Вилюйского улуса.

На праздник собрались более 700 петербуржцев, якутян и гостей города.

Организаторы Ысыаха объявили сбор средств для пострадавших от паводка в Якутии. В конце мероприятия собранные средства были посчитаны комиссией. Собранные средства в сумме 9732,50 рублей будут перечислены на специальный расчетный счет.

Чтобы представить размах делегации Вилюйского улуса, приведем некоторые сведения по празднеству. Церемония открытия началась с представления символов Вилюйского улуса: покровитель вилюйской земли и природы – Господин Вилюй, хранительница реки Вилюй – Госпожа Вилюй, образ оленного края – Госпожа Олень, олицетворение якутского варгана – Госпожа Хомус, олицетворение малой планеты Солнечной системы «Вилюйск» – Парень Звезда, символ природного газа – Парень Пламя, образ 235-каратного алмаза «Город Вилюйск» — Девушка Алмаз.



На фото депутат Госдумы Федот Тумусов с символами Вилюйского улуса на московском ысыахе в Коломенском. Фото из соцсети.

Обряд очищения места проведения Ысыаха провел алгысчит в четвертом поколении МЭНКЭР Сэмэн Хабырылла уола.

Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ выступил с официальным приветствием на празднике.

Вниманию гостей Ысыаха был представлен праздничный концерт в исполнении артистов из Вилюйского улуса и Якутска. Концерт начался с исполнения коллективом олонхосутов и тойуксутов имени Василия Каратаева отрывка из олонхо «Могучий Эр Соготох». В программе концерта также были арии из первой национальной оперы «Ньургун Боотур» Марка Жиркова и Генриха Литинского, якутские и северные танцы в исполнении коллективов «Булуу долгуннара», «Айылгы», «Долун», выступления народных артистов Якутии Екатерины и Алексея ЕГОРОВЫХ, заслуженного артиста республики Василия ЕРЕМЕЕВА, ансамбля хомусной музыки «Хомусчаан», исполнителей Семена АЛЕКСЕЕВА, Иогана МАТВЕЕВА и номера в исполнении членов общественной организации «Кустук» из села Крестях Сунтарского улуса.

Вилюйчане организовали мастер-классы по настольным играм, шитью, интерактивную программу для детей выставку декоративно-прикладного искусства, конкурсы «Длинная коса», «Лучшее тусулгэ», спортивные состязания «Игры Тыгына».

Делегация Вилюйского улуса продолжит работу в Санкт-Петербурге, запланированы деловые встречи с представителями предприятий Санкт-Петербурга с инновационными и экологичными технологиями, посещение Центра импортозамещения и локализации, фермерских хозяйств с линиями переработки молока в Ленинградской области и станции биологический очистки сточных вод, сообщает Евгений ПЕТРОВ, главный советник Управления по социальным вопросам, межрегиональным связям и связям с общественностью Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

Все это было бы просто замечательно, если бы республике были по карману такие многочисленные вояжи. Или если бы многочисленные участники празднества ездили за свой счет. Или если бы хотя бы расходы бюджета Вилюйского улуса были вовремя узаконены. Претензии могут быть именно к администрации Вилюйского улуса. Потому что участники культурной программы, понятно дело, выступают по приглашениям и делают это от души.

Однако на деле делегация Вилюйского улуса уже несет определенные расходы на проезд, проживание, питание и т.д., а корректировка бюджета состоится лишь 19 июня, на очередной сессии депутатов районного Совета.

И вся эта армия людей отправилась в Санкт-Петербург, чтобы выступить на празднике перед 700-ми гостей, включая их самих. По средствам ли живем?