Больного туберкулезом сунтарца отправили на принудительное лечение

Прокуратура Сунтарского района по обращению руководителя районной противотуберкулезной организации провела проверку исполнения законодательства в сфере предупреждения распространения туберкулеза.

Установлено, что один из жителей села Сунтар, страдая открытой формой туберкулеза, уклоняется от прохождения лечения, неоднократно самовольно покидал медицинский стационар. При этом, являясь бактериовыделителем, указанный гражданин представляет эпидемиологическую опасность для окружающих и нуждается в лечении.

В соответствии с требованиями федерального законодательства больные заразными формами туберкулеза, умышленно уклоняющиеся от лечения, на основании решения суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательного лечения.

В связи с этим, прокурор района обратился в интересах неопределённого круга лиц с административным исковым заявлением в суд о госпитализации данного лица в принудительном порядке для прохождения лечения.

Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.