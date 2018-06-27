Болезни, которые можно лечить с помощью смеха

Мы привыкли слышать, что смех и положительные эмоции полезны. Между тем ученые и медики пришли к выводу, что они приносят реальную пользу нашему здоровью и даже способны лечить некоторые недуги.

Норвежское исследование

Специалисты из Норвежского института наук и технологий опубликовали результаты очередного исследования, длившегося целых 15 лет. В нем приняли участие 53 556 норвежцев. Исследователи анализировали различные параметры здоровья испытуемых (от показателей артериального давления до индекса массы тела), а также просили их заполнить анкеты, в которых были следующие вопросы: «Считаете ли вы себя веселым человеком?», «Легко ли вы распознаете признаки шутки?» или: «Насколько легко вас рассмешить в состоянии усталости?» Помимо этого, требовалось ответить согласием или несогласием на утверждения типа: «Невеселые люди — безответственные, и с ними лучше не связываться». Целью опросов была оценка социального, аффективного (эмоционального) и когнитивного (познавательного) компонентов юмора. Параллельно участникам предлагали самим оценить состояние своего здоровья по пятибалльной шкале от «плохого» до «отличного».

Впоследствии авторы исследования сделали выводы о связи веселости и состояния здоровья. Итак, какие проблемы со здоровьем способен лечить смех?

Смех предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Исследование показало, что у часто смеющихся людей снижается риск сердечных заболеваний, уменьшается психическое напряжение, приходят в норму артериальное давление и кровообращение.

Как и при занятиях спортом, при смехе стабилизируется кровоснабжение, сердечный ритм, дыхание, уровень холестерина. Медики доказали, что 20 секунд смеха по эффективности влияния на здоровье соответствуют 5 минутам спортивного бега.

Повышает иммунитет

Смех также – прекрасный стимулятор для иммунной системы. Заметьте – те, кто часто смеется, реже хворают инфекционными заболеваниями!

Убирает мышечные зажимы

Дело в том, что в физиологическом плане смех представляет собой ритмичные выдохи, обогащающие организм кислородом, заявляют эксперты. Кроме того, у смеющегося человека работает около 80 групп мышц. Например, расслабляются мышцы шеи и спины, растягиваются лицевые мышцы, что иногда даже может снять головную боль.

Снижает уровень стресса

По словам одного из авторов исследования, заслуженного профессора нейромедицины Свена Свебака, одна из основных полезных функций юмора – защита от стрессов.

«Дети, которые не видят, как взрослые с помощью юмора справляются со стрессом, вряд ли сами будут делать это в будущем», — пишет он в статье, опубликованной в журнале Psychosomatic Medicine.

Убирает депрессию

При смехе вырабатываются гормоны эндорфины, уменьшающие болевые ощущения и препятствующие развитию депрессии.

Если у вас развилось состояние подавленности и депрессии, займитесь «смеховой» медитацией, рекомендуют специалисты. Попробуйте рассмеяться за завтраком – просто так, без повода. Поначалу вам это, возможно, будет казаться нелепым, но через несколько дней вы заметите, что смеетесь уже не натужно и через силу, а вполне искренне – настроение повысится, организм начнет вырабатывать «гормоны счастья».

Улучшает метаболизм и повышает вероятность зачатия

Специалисты рассказали, что у женщин, которых во время процедуры ЭКО развлекал клоун, аж на 16% повышалась вероятность успешного оплодотворения.

Снижает риск смерти

Также выяснилось, что у людей с развитым так называемым когнитивным компонентом чувства юмора (умением оценивать юмористическую составляющую информации) реже наблюдалась смертность от сердечно-сосудистых недугов и различных инфекций.

Ученые определили, что склонность к смеху снижает у женщин риск смерти в целом на 48%, от болезней сердца – на 73%, от инфекций – на 83%. У мужчин с повышенным чувством юмора риск смерти от инфекций ниже на 74%.