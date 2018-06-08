Болельщики министра Сафронова давят на врио главы?

Сейчас такой период, что к персоне врио главы республики устремлено повышенное внимание общества. Одни хотят остаться на своих постах, и чтоб ничего не менялось. Другие, наоборот, хотят занять новые посты, и все изменить. К телу врио главы доступ получить сложно, а потому в ход идут всякие ухищрения.

На площади Ленина перед Домом правительства №1, где работает врио главы, появился весьма странный плакат.

На нем написано: «Народный глава Айсен – не иди против Бизнеса. Оставь Сафронова министром»

В соцсетях активно обсуждают это явление.

Айсен НИКОЛАЕВ ранее говорил, что в правительстве предстоят точечные кадровые перестановки. Полностью правительство уйдет в отставку в сентябре перед вновь избранным Ил Тумэном и главой республики.

Пользователи соцсетей назвали этот плакат медвежьей услугой. И гадают, какие предприниматели под ним скрываются, поскольку подписей нет. Или же это сам министр инвестиционного развития Антон САФРОНОВ придумал, недоумевает народ. Некоторых задело, что к врио главы обратились на «ты», что, по их мнению, звучит хамски. Другие считают, что неправильно позиционировать министра и бизнес. Третьи считают такой плакат провокацией.

Вероятно, болельщиков министра Сафронова особенно обеспокоили публикации о том, что им заинтересовалось УФСБ. Сейчас министр находится с семьей в отпуске в Канаде, где и был опрошен спецслужбами. ФСБ сочло, что устраиваясь на госслужбу, Антон Сафронов скрыл вид на жительство в другом государстве. На что он ответил, что такого вопроса в анкете не было, и обещал подойти в ФСБ сразу после прибытия в Якутск. Как сообщало ведомство, министру грозит штраф до 200 тысяч рублей или вообще увольнение с поста.

Тем не менее, почему-то плакат установлен возле резиденции врио главы, хотя он, ясное дело, не командует ФСБ.