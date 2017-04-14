Болеем за Россию! Едем на Кубок Конфедераций 2017!

Друзья, а Вы готовы болеть за российскую команду, а заодно отлично отдохнуть на Черноморском побережье? С 17.06.17 по 02.07.17 в Сочи, пройдут матчи Кубка конфедераций ФИФА.

17.06.17 Россия — Новая Зеландия, 21.06.17 Россия – Португалия, 24.06.17 Мексика – Россия

Предлагаем комфортное размещение в Олимпийском парке Сочи, в непосредственной близости от места проведения Кубка Конфедераций — арены стадиона «Большой».

Отель «Русский Дом» (Олимпийский Парк, 200 метров от моря) — стоимость недельного размещения на двоих от 14 433 рублей (без питания), 22 208 (с завтраками), 29208 рублей (2-разовое питание), 39708 рублей (завтра, обед, ужин).

*Билеты на матчи в стоимость не включены. Приобретение на официальном сайте FIFA.

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

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