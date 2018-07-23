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23 июля 2018, 16:20
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Более тысячи якутян обратились с укусами животных за полгода

За шесть месяцев 2018 года с укусами животных обратились 1068 человек, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РС (Я).

«Ежегодно в республике количество обратившихся по поводу укусов животных составляет от 2,5 до 3 тысяч человек. За 2017 год зарегистрировано более 2,2 тысяч случаев укусов животных, за 6 месяцев текущего года – 1068 человек», — сообщили в пресс-службе.

Бешенство является одним из опасных факторов укусов животных. Основа профилактики бешенства  — предупреждение укусов животными. Но опасны не только укусы. Опасны также царапины, наносимые бешенными животными и слюна бешенного животного. Предупреждение бешенства у человека осуществляют с помощью антирабических вакцин, антирабического иммуноглобулина. Применяемая в нашей стране концентрированная антирабическая вакцина очищенная культуральная (КОКАВ) является высокоэффективным  препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ.

В Российской Федерации за период с 2008 по 2017 годы зарегистрированы 83 случая заболеваний людей бешенством с летальным исходом. По данным Департамента ветеринарии РС (Я) ежегодно с целью мониторирования циркуляции вируса бешенства проводится более тысячи исследований патматериала от животных в Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории, в 2018 году в республике выявлено 5 лабораторноподтвержденных случаев бешенства, в том числе по одному случаю среди волков в Анабарском, Оленекском районах, среди домашних северных оленей в Нижнеколымском районе – 2 случая и Усть – Янском районе – 1 случай.

Профилактика бешенства включает борьбу с источниками инфекции и предупреждение заболевания человека. Более радикальными мероприятиями является ликвидация бешенства среди животных. С этой целью проводится обязательная регистрация собак и кошек, предупреждение бродяжничества этих животных, профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства. Борьба с бешенством среди диких животных включает оральную иммунизацию живой антирабической вакциной путем скармливания животным пищи, содержащей вакцину, а также поддержание популяции животных, являющихся резервуаром бешенства, на минимальном уровне.

Кроме того, каждый человек, подвергшийся нападению животного (домашнего или дикого), даже если повреждение кажется не значительным (ослюнение, ссадина, царапина) обязательно должен  обратиться за медицинской помощью в травмпункт, врачу-травматологу или хирургу, в приемное отделение лечебно-профилактических учреждений для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения. В зависимости от нанесенных повреждений, врач назначит иммуноглобулин или вакцину по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций. Применение вакцины проводится под контролем врача и связано с рядом необходимых ограничений, но прерывать лечение нельзя. В некоторых случаях лечение проводится в условиях стационара.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке владельцем или специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней.

Все люди, заболевшие бешенством в России, либо не проходили курс антирабической помощи вообще, либо по каким-то причинам ее прерывали.

Источник: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РС (Я)
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