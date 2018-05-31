Более тонны продуктов собрала «Корзинка добра»

Весенний паводок нанес серьезный урон многим районам нашей республики. Под угрозой наводнения до сих пор остаются некоторые населенные пункты Якутии. Семьи, частично или даже полностью потерявшие свое имущество из-за наводнения, нуждаются сегодня даже в самом необходимом.

26 мая 2018 года в г. Якутске в ТЦ Улуру Молл по инициативе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» совместно с общественной организацией «Лига отцов Якутии», социальным проектом «Добрые люди Якутска», индивидуальным предпринимателем Петром Черкашиным, политической партией «Единая Россия» и гипермаркетом «Айгуль» провели благотворительную акцию «Корзинка добра» в помощь пострадавшим от весеннего паводка жителям Таттинского улуса.

Благодаря отзывчивости и активности трудовых коллективов, индивидуальных предпринимателей и добрых людей республики собрали и передали в пункт приема гуманитарной помощи более 1000 кг благотворительной помощи в виде продуктов питания и товаров первой необходимости.

Стоить упомянуть, что подобная акция и ранее была проведена в помощь пострадавшим от наводнения жителям Амгинского и Усть-Янского улусов.

Союз строителей Якутии и организаторы акции выражают искреннюю благодарность руководителям организаций и всему коллективу: АО «Тааттавтодор», ООО «Рик Автодор», АО «Республиканское ипотечное агентство», ООО «Адгезия», АО «Водоканал», АО «Вилюйавтодор», ООО «Ормикс», ООО «Стройсервис», «ИП Мкртчян», Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии», гипермаркет «Айгуль» и всем неравнодушным людям Якутии за активное участие в благотворительной акции “Корзинка добра” и оказанную помощь нуждающимся землякам.

Напоминаем, что с 25 мая по 1 сентября 2018 года будет работать пункт приема благотворительной помощи по адресу: Кирова 18, блок «В», 11 этаж, каб. 1107, с понедельника по пятницу, с 09:00-18:00 ч., обед с 13:00-14:00.

Принимается любая помощь в виде продуктов питания, вещей первой необходимости (одежда, бытовая химия и др.), строительных материалов, отделочных материалов (утеплители, инструменты), расходных материалов, (гвозди, саморезы, отрезные круги др.) независимо от количества.

Место и время сбора согласовать с Луковниковой Галиной Михайловной, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

к.т. 89246602510, 34-47-80.

Для денежных перечислений в Республике Саха (Якутия) открыт единый расчетный счет.

Реквизиты:

УФК по РС (Я) (Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)) л/с 04162Ц60080

Отделение НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск

ИНН 1435252238

КПП 143501001

БИК 049805001

Расчетный счет 40101810100000010002

Код классификации дохода 911207 02030028000180 указать в поле 104 платежного поручения.