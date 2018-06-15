Более ста выпускников вузов Москвы и Питера едут работать в Якутию

14 июня состоялась видеоконференция по подведению итогов специально созданной комиссии по трудоустройству выпускников вузов, получивших образование за пределами республики по целевым направлениям. Под председательством постпреда Юрия Куприянова представители органов власти республики из Якутска, Москвы и Санкт-Петербурга обсудили итоги проделанной работы.

В 2018 году вузы страны заканчивает 761 выпускник, получивший высшее образование по целевому направлению Якутии. 452 из них получают дипломы за пределами республики. Из вузов Москвы и Питера выпускаются 192 якутянина, 134 из них уже имеют гарантированные рабочие места. 39 человек продолжат обучение, причем это уже согласовано с заказчиками специалистов, но часть выпускников вузов двух столиц по-прежнему не трудоустроены. Некоторые из них не планируют возвращаться в Якутию и хотят устроиться на работу за ее пределами. «Свободное трудоустройство выпускников, получивших образование за счет республики, в настоящее время регламентирующими документами не предусмотрено, — сообщил зампредседателя Госкомзанятости РС(Я) Алексей Павлов. – Однако в регламент уже вносятся поправки, которые будут регулировать такие проблемные моменты».

Юрий Куприянов обратил внимание членов рабочей группы на необходимость дальнейшей персональной работы по каждому из ребят, до сих пор не получивших рабочее место. «В 2018 году проведена большая работа, результаты которой ощутил каждый из выпускников. Теперь они едут в Якутию с чувством твердой уверенности в завтрашнем дне, — сказал Юрий Куприянов. – Нам необходимо в кратчайшие сроки положительно завершить точечные переговоры с конкретными министерствами и работодателями по трудоустройству оставшихся ребят. По возвращению на родину абсолютно всех целевиков должны ждать в кадровых службах заказчиков». Отметим, что сложности с трудоустройством выпускников зачастую связаны с изменением конъюнктуры рынка рабочих мест или ликвидацией самих предприятий. «С теми, кто не планирует вернуться в Якутию, будем беседовать дополнительно, постараемся выяснить все обстоятельства», — добавил Куприянов.

Члены комиссии говорили о задачах на следующий учебный период. В настоящее время идет работа по плану набора целевиков на будущий год. Юрий Куприянов акцентировал внимание на оптимизации механизма целевого набора на начальном этапе. «Зачем отправлять абитуриентов учиться на специальности, которые не востребованы в республике? Необходимо строго учитывать наличие требуемых в Якутии вакансий, пусть даже это повлечет сокращение целевых мест», — считает постпред.