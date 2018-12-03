Более 870 школьников Якутска сидят дома из-за вспышки ОРВИ

Учебные занятия отменены в 34 классах в 13 школах Якутска из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в Управлении образования города.

«В общей сложности учебные занятия не посещают 871 учащийся в 13 школах города. Общий процент заболеваемости в этих школах составил 7,45%», — отметили в мэрии.

Общая отмена занятий для всех школ и детских садов вводится, если количество заболевших детей достигнет 20%.

Так, на данный момент приостановлены занятия в СОШ №3,№38, №32 и 22, в Национальной гимназии, СОШ №12, 19, 29, Айыы Кыhaта, СОШ №5, Городской классической гимназии, Саха гимназии и в Саха-Корейской.