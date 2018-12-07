Более 800 школьников приняли участие в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее»

7 декабря состоялось открытие муниципального этапа научно-практической конференции «Шаг в будущее». В этом году формат организации мероприятий был изменен. Если в прошлые годы «Шаг в будущее» проводился на базе Дворца детского творчества, то в этом году работа организована сразу в 13 общеобразовательных учреждениях города. В каждой школе работало по одной секции.

Так, в школе № 9 с утра работала секция «Физика и астрономия. Естественные науки. Химия. Биология».

Ученик школы «Айыы кыhата» Далан Попов представил экспертам проект воздушного колодца: «С помощью такого колодца можно будет получить воду из воздуха путем конденсирования влаги на холодную поверхность. Устройство использует холод подземной мерзлоты. Предназначен для бытового использования».

Возродить кирпичное производство в Якутске предлагает восьмиклассник Дмитрий из школы № 7. Для этого он разработал несколько видов строительного материала: «Я представил кирпичи разных видов из сырья окрестностей города Якутска. Здесь есть образцы керамических кирпичей, которые состоят из белой глины. Есть силикатные и пористые кирпичи».

О том, как полезно употреблять в пишу жеребячий жир рассказали ученицы школы № 7 Елена и Нарыыйана:

«Мы исследовали жеребячий жир на наличие витаминов, аминокислот и непредельных жиров и выяснили его полезные свойства. Оказалось, что жир помогает улучшить сердечно-сосудистую систему человека и снижает содержание холестерина в организме. Предлагаем использовать жир, как добавку к пище».

В конференции принимают участие более 800 детей.

Отметим, что конференция является муниципальным этапом отбора для участия в XXIII республиканской научно-практической конференции — конкурсе молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы».