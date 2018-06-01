Более 8 тысяч школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Якутска

В рамках направления «Будущее Якутска» Года новаторства летом 2018 года в столице планируется открыть 61 оздоровительный лагерь дневного пребывания, 5 загородных стационарных лагерей, 6 шестидневных туристических походов и 2 трудовых лагеря.

По информации Управления образования Окружной администрации города Якутска всего во время летних каникул в 76 детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 8 076 школьников в возрасте.

С 5 июня на базе учреждений дополнительного образования, муниципальных образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, детских школ искусств откроются лагеря дневного пребывания с охватом 5 487 детей.

С 15 июня свою начнут работу пять загородных стационарных лагерей «Каландаришвили», «Бинго», «Радуга», «Спутник», «Родничок», в них смогут отдохнуть 1900 школьников.

Саха гимназия, СОШ № 25, «Айыы Кыhата», СОШ № 19, СОШ № 12 организуют для школьников туристические походы и экспедиции по улусам республики.

Турпоход Саха гимназии пройдет по маршруту с. Табага – Орто Дойду – с. Техтюр – с. Качикатцы Хангаласского улуса.

СОШ № 25 организует турпоход по Маганскому тракту «Кэнкэмэ».

Школа «Айыы Кыhата» запланировала шесть экспедиционных маршрутов по улусам республики.

Два трудовых лагеря откроются на базе Тулагинской и Хатасской СОШ, в них 210 учащихся проведут свои летние каникулы с пользой, помогая сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским хозяйствам.

Детский (подростковый) центр города Якутска в период летних каникул в рамках проекта «Трамплин» проведет для детей ежегодный, традиционный фестиваль «Летний позитив».

Также в течение лета для школьников будут проведены мероприятия «Автобус радости», организована программа «Двор моего детства», реализованы проекты «Городской патруль», «Дебют» и «Вслед за мечтой» для детей с ограниченными возможностями здоровья, «Безопасная дорога», «Старты надежд» и другие.

Городские проекты, фестивали, оздоровительные и развивающие программы охватят 12 863 учащихся.