Более 60 человек пострадали от укусов клещей в Якутии

В Якутии, по данным на 8 июня, 63 человека пострадали от укусов клещей, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Случаи были зафиксированы в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Олекминском, Горном, Сунтарском районах и Якутске.

«Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями, передающимися этими насекомыми, не зарегистрирована», — отметили у ведомстве.

Всего в Якутии от клещевого вирусного энцефалита привиты 5132 человека, в том числе 846 детей.

В случае присасывания клеща:

— обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.

Сдать клеща на исследование можно в:

— медицинское учреждение при обращении за медицинской помощью.

— филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в районах.

— лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по адресу: Якутск, ул. Ойунского, 9.

Если человек не был привит ранее и подвергся нападению клеща, для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита при обращении в медицинские организации не позднее 4 суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.