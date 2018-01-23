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Более 6 тысяч человек в Якутии заболели гриппом и ОРВИ

По данным еженедельного мониторинга в республике и г. Якутске продолжает регистрироваться эпидемический подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

За последнюю неделю в республике за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось более 6 тысяч человек.

Из числа заболевших ОРВИ около 81% приходится на детей до 14 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения и неорганизованные дети до 2 лет.

Данные лабораторного мониторинга показывают активную циркуляцию вирусов сезонного гриппа А (H3N2) и вирусов не гриппозной этиологии (парагриппов, аденовируса, РС-вирусной инфекции, риновируса, метапневмовируса и коронавируса).

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) обращает внимание руководителей образовательных учреждений о введении точечных ограничительных мероприятий (принятие решения о приостановлении учебного процесса) по 7-10 дней (1 инкубационный период) в детских образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в группе, классе и в целом по учреждению.

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Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru.
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