Более 50 человек тушат пожар у Накына

Вследствие высокой ветровой нагрузки, 03.08.2018 г. огонь от верхового лесного пожара направился в сторону вахтового посёлка Накын Нюрбинского района. В связи с ухудшением оперативной лесопожарной обстановки, на защиту объектов экономики и вахтового поселка была направлена группа парашютистов-пожарных Нюрбинского авиаотделения. По состоянию на 08.08.2018 г. в тушение лесного пожара задействовано 54 человек и 8 единицы техники.

По информации Нюрбинского лесничества за прошедшие сутки на ранее проложенной минерализированой полосе произведен отжиг на протяжении 7 км для снятия угрозы объекта «Склад ВМ». Проводится окарауливание пожара силами работников Нюрбинского ГОКа по ранее проведенному участку в п. Накын протяженностью 6 км.

«Учитывая погодные условия, направление ветра, мы проводим встречный отжиг от проложенных минерализированных полос на достаточно больших площадях. Это необходимо, чтобы огонь не перекинулся через искусственный барьер, для устранения угрозы. Этим и обусловлено увеличение задымленности», — сообщает летчик-наблюдатель Еремей Алексеев.

Согласно плану тушения на 8 августа, работы проводятся на юго-восточной стороне от отвала трубки «Ботуобинская» до автозимника протяженностью 1 км. На северо-восточной стороне на объекте «Буферное водохранилище» для устранения проникновения лесного пожара по периметру проложат бульдозером минерализированную полосу и проведут встречный отжиг.

Мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха производится лабораторией горно-обогатительного комбината регулярно. По результатам проведенных 08.08.2018 г. отборов проб атмосферного воздуха, предельно-допустимая концентрация вредных веществ не превышена.

Работникам, проживающим на территории вахтового поселка, выданы ватно-марлевые повязки для защиты органов дыхания, так же на территории вахтового поселка имеется медицинский пункт. Жалоб на ухудшение самочувствия не поступало.

Для оповещения и информирования населения задействована локальная система оповещения населенного пункта, а так же внутренняя система оповещения непосредственно на производственных объектах, смс-рассылка и выдача листовок в местах проживания.

На данный момент прямой угрозы объектам экономики и вахтовому посёлку нет. При ухудшении оперативной обстановки на защиту и тушение лесного пожара планируется аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС (Я) в составе 20 человек и оперативная группа.