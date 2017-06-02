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2 июня 2017, 16:29
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Более 5 тысяч бойцов стройотрядов СВФУ откроют летний трудовой сезон

5 июня более пяти тысяч студентов Северо-Восточного федерального университета – бойцы студенческих отрядов приступят к летнему трудовому сезону. Они будут задействованы в озеленении и благоустройстве города Якутска и муниципальных образований республики, строительстве различных объектов в регионах России.
По информации начальника штаба студенческих отрядов СВФУ Николая ТАРАСОВА, в этом году удвоено количество студентов-бойцов университета. «Наша цель – увеличить количество наших активистов в два раза по сравнению с прошлым годом. Часть ребят займутся озеленением, благоустройством, ремонтом и покраской детских площадок, ограждений, бордюров, сносом старых строений и кладовок, санитарной очисткой в Якутске. Более полутора тысяч бойцов поедут в районы республики, где так же займутся благоустройством, очистными работами и строительством социальных объектов», – сообщает студент.
Он рассказал, что ежегодно студенты СВФУ проводят летний трудовой семестр в Камчатском крае на переработке рыбы, также участвуют в строительстве других всероссийских объектов. «Начиная с апреля, студенты работают в Амурской области на космодроме «Восточный». По плану мы должны направить на эту стройку в течение трех сезонов 90 учащихся нашего вуза», – рассказывает начальник штаба ССО. Кроме этого, по его словам, в этом году представители стройотрядов СВФУ прошли конкурсный отбор для работы на всероссийской стройке − на возведение атомной электростанции в городе Озерске, работодателем выступает корпорация по атомной энергии «Росатом». 15 июня выезжают 15 отобранных бойцов.
Также стало известно, что впервые на территории Якутии будет организована всероссийская стройка «Север» на Чаяндинском месторождении Ленского района, где планируется привлечение бойцов строительных отрядов со всех уголков России. Федеральный университет имени Максима Аммосова будут представлять 60 молодых людей. «Будущие педагоги задействованы в летних лагерях. Студентов медицинского института мы будем закреплять за каждым отрядом. Они будут наравне работать с другими бойцами, а в случае чрезвычайных ситуаций − оказывать необходимую первую помощь», – поясняет Николай Тарасов.
Активист отмечает особенность 2017 года для всех бойцов студенческих отрядов Якутии. «Наше движение празднует пятидесятилетний юбилей. Можно сказать, что в масштабах страны этот год является годом студенческих отрядов Якутии. У нас впервые организована всероссийская стройка в республике, будет открыт сквер на территории 66-го общежития СВФУ, а в октябре в Якутске соберутся тысячи лучших представителей строительных отрядов со всей России на всероссийский слет», – делится он.
В планах у представителей ССО торжественно установить памятник, посвященный юбилею строительных отрядов Якутии. По словам начальника штаба Николая Тарасова дизайн памятника утвержден, высота его составляет 2,5 метра. «Мемориал будет изготовлен из бронзы, он представляет фигуры двух юношей и девушки. Каждая фигура олицетворяет свое направление: один юноша будет бойцом времен Советского Союза, второй − представителем современности, а девушка будет представлять педагогические отряды, – разъясняет он. – Этот год − знаковый для нас всех. Мы уверены, что будем еще больше и активнее работать, привлекать в наши ряды еще больше молодежи».

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Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=24&ELEMENT_ID=75150
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