Более 470 семей Якутии смогут приобрести жилье

В 2018 году 470 семей Якутии получат возможность обзавестись собственным жильем, передает телеканал «Якутия 24».

Социальная программа «Молодая семья» работает с 2003 года. В прошлом государственную поддержку получили свыше 900 семей. В этом году план значительно ниже в связи с сокращением выделяемых средств.

По словам первого заместителя министра архитектуры и строительного комплекса Павла Аргунова, из федерального бюджета на поддержку молодых семей в этом году было выделено 170 миллионов рублей, из республиканского — 15 миллионов рублей.

В программе могут участвовать семьи в которых возраст родителей не превышает 35 лет, семья должна нуждаться в улучшении жилья и необходимо иметь достаточные стабильные доходы. Данная программа позволяет улучшить жилье по трем направлениям. Это покупка на вторичном рынке, погашение ранее взятого кредита и строительство дома.