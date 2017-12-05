Более 44 млрд рублей предусмотрено на развитие арктических улусов Якутии

За три года реализации Комплексной программы социально-экономического развития арктических и северных районов Якутии на период до 2020 года построены 19 объектов коммунальной инфраструктуры, 18 социальных объектов, 11 генерирующих объектов локальной энергетики. Введено более 13,7 тыс кв м жилья, расселены 88 аварийных многоквартирных дома. Об этом в понедельник в ходе панельной сессии по социальной политике на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» сообщил председатель Госкомитета Якутии по делам Арктики Прокопий Николаев.

Комплексная программа социально-экономического развития арктических и северных районов на период до 2020 года реализуется в республике с 2014 года. Плановый объем финансирования мероприятий программы с 2014 по 2020 годы составляет более 44 млрд. рублей. В 2017 году на реализацию мероприятий предусмотрено более 5,6 млрд. рублей, в том числе из государственного бюджета Якутии более 2 млрд.рублей.

За три года реализации Комплексной программы в арктических улусах Якутии введены в эксплуатацию 18 социальных объектов – 2 школы, 8детских садов, 3 объекта здравоохранения, 3 спортзала, 2 учреждения культуры, сообщил Прокопий Николаев.

Кроме того, введены 19 объектов коммунальной инфраструктуры: 18 котельных и водозабор в поселке Тикси. Построены 11 генерирующих объектов локальной энергетики, из них 7 – солнечные электростанции. К централизованным источникам теплоснабжения подключено 1 350 домов. В 44 населенных пунктах организован коллективный доступ к интернету.

Как подчеркнул Прокопий Николаев, одним из приоритетных направлений социальной политики правительства Якутии в арктической зоне является жилищная политика, которая реализуется через механизмы государственных программ республики и внепрограммного общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». «Финансирование за период реализации программы составило более 2 млрд рублей, из них федеральное софинансирование составляет около одной трети», — уточнил он.

За три года реализации программы в арктических и северных районах с использованием бюджетных средств введено более 13,7 тысяч квадратных метров жилья.

С помощью социальных выплат улучшили свои жилищные условия 206 молодых семей, с государственной поддержкой смогли приобрести жилье 59 педагогических работников. В 2017 году ожидается улучшение жилищных условий 30 педагогов и 38 медицинских работников.

Расселены 88 аварийных многоквартирных дома в пяти муниципальных образований из арктических и северных улусов. Это поселок Зырянка, Момский улус, поселок Батагай, Жиганский наслег, Оленекский эвенкийский национальный район.

В рамках общереспубликанского движения добрых дел за 2014-2016 года введено 30 жилых домов, ведется строительство 11 домов.

В 8 населенных пунктах арктической зоны введены многоквартирные дома для малоимущих категорий граждан, которые не могут приобрести жилье самостоятельно.

Также средства программы направляются на субсидирование половины от экономтарифа в арктическую зону. Субсидируются и перевозки водным транспортом по трем социально значимым маршрутам.

Для обеспечения транспортной доступности для населения арктических районов из бюджета республики субсидируется 50% от экономтарифа по 14 межрайонным маршрутам в арктическую зону для отдельных категорий граждан в возрасте до 23 лет и старше 55 лет. За три года на эти цели направлено около полумиллиарда рублей.

Для обеспечения пассажирских перевозок приобретено за период реализации программы 32 единицы вездеходной техники.

Субсидируются и перевозки водным транспортом по трем социально значимым маршрутам по направлениям: Якутск- Неелова (Тикси), Усть-Куйга – Нижнеянск, Якутск – Жиганск, с 21 остановочным пунктом.