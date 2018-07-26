Более 40 тысяч га леса горят в Якутии

За прошедшие выходные лесопожарными формированиями и привлеченными лицами ликвидировано 3 лесных пожара, в том числе в Вилюйском районе 1 пожар на общей площади 2 000 га, Кобяйском районе 1 пожар на общей площади 3 922 га, Олекминском районе 1 пожар на общей площади 11 га, сообщает Департамент по лесным отношениям Якутии.

По оперативным данным на утро 26 июля в республике ведутся работы по тушению 11 лесных пожаров на общей площади 40 979 га. Из них действующих 7: в Горном районе 2 пожара на площади 22 005 га, Кобяйском районе 2 пожара на общей площади 6 372 га, Намском районе 2 пожара на общей площади 7 900 га, Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 540 га.

Локализованы 4 пожара: в Верхневилюйском районе 2 пожара на общей площади 4 045 га, Вилюйском районе 1 пожар на общей площади 85 га, Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 32 га.

Всего в тушении задействовано 604 человек, в том числе 327 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны, 72 работника службы наземной охраны лесов, 21 сотрудник МЧС и 184 привлеченных из числа местного населения. Задействовано 54 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона 2018 года проведены работы по тушению 163 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 91 477,79 га.

Напомним, в республике действует ЧС в лесах регионального характера.