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2 июля 2018, 17:38
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Более 33 тысяч жителей Якутии против повышения пенсионного возраста

Сегодня председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев передал предложения профсоюзной стороны в проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения выплаты пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста)». В письме, адресованном председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Александру Жиркову подчеркнуто, что выражая консолидированную позиции ФНПР и учитывая мнения трудящихся, Федерация профсоюзов республики выступает категорически против рассмотрения и принятия законопроекта в данной редакции.

Федерация профсоюзов Якутии настаивает на учете мнения и предложений профсоюзной стороны и населения республики при составлении отзыва по данному законопроекту. Так, профсоюзы Якутии сходятся во мнении, что проект закона не должен быть рассмотрен, пока не будут решены и законодательно оформлены актуальные вопросы, касающиеся уровня жизни населения. Так, по мнению профсоюзов Якутии на данном этапе необходимо изменить ситуацию на рынке труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест, сокращения доли «живого труда», обеспечения гибкой занятости, создания систем перманентной переподготовки кадров; пересмотреть политику оплаты труда с целью повышения заработной платы, особенно в категориях средне и выше среднего оплачиваемых работников, а также пересмотреть методику определения прожиточного минимума с целью его оптимизации и возможности использования как реального целевого ориентира уровня минимальной оплаты труда и пенсионного обеспечения. Кроме того, в предложениях Федерация профсоюзов республики указала на необходимость проведения реформирования системы обязательного пенсионного страхования, а также на увязывание продления активной трудовой жизни с вопросами предоставления качественной медицинской помощи высоковозрастной категории работников. В письме также Федерация профсоюзов призывает парламент республики при рассмотрении вопроса учесть особые климатические условия жизни населения Крайнего Севера и продолжающийся отток из регионов Дальнего Востока.

Кроме письма с предложениями профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев передал в адрес председателя Ил Тумэн подписные листы,  заполненные жителями Якутии против повышения пенсионного возраста. Сбор подписей, организованный Федерацией профсоюзов Якутии с 22 по 29 июня т.г., поддержали 33 110 жителей республики. Протест против повышения пенсионного возраста выразили люди разных возрастов, работники разных отраслей.

Отметим, Федерация профсоюзов республики с первых же дней внесения законопроекта в Госдуму РФ выступила против этой инициативы правительства РФ. 18 июня в Федерации профсоюзов республики было созвано внеочередное заседание Президиума, где принято обращение о несогласии с данными предложениями Правительства РФ в адрес председателей Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, к депутатам Государственной Думы и председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), вр.и.о. Главы республики. 22 июня решением внеочередного заседания Президиума Федерации профсоюзов республики был объявлен сбор подписей против повышения пенсионного возраста.

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я).
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