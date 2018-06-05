Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии

В Якутии по состоянию на 1 июня зарегистрировали 31 случай укуса клещами людей в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Олекминском районах, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по республике.

«При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована», — уточнили в пресс-службе и добавили, что ведомство проводит еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека).

В случае присасывания клеща, необходимо обращаться за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.

«Сдать клеща на исследование можно в медицинское учреждение при обращении за медицинской помощью; филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в районах; лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по адресу: Якутск, улица Ойунского, дом 9», — уточняется в сообщении.