Более 30 человек отказались от стыковочных рейсов из Зырянки в Якутск и обратно

Некоторые пассажиры из поселка Зырянка Верхнеколымского района республики отказываются от стыковочных рейсов и ожидают возобновления прямых рейсов на самолетах авиакомпании «Якутия». Так, сегодня ожидают прямого рейса из Якутска в Зырянку семь человек, а из Зырянки в Якутск — 27 пассажиров, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Завтра, 29 июня, запланирован рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Якутск. От погодных условий и состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка ырянка зависит, будет он прямым или осуществится при помощи стыковочных рейсов «Полярных авиалиний»», — уточняется в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, ежегодно вследствие подъема уровня воды наблюдается подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Зырянка. В превентивных целях для недопущения возникновения аварийных ситуаций работа аэропорта ограничивается по приему и отправке самолетов.

Согласно расписанию, авиакомпания «Якутия» совершает полеты в Зырянку один раз в неделю – по вторникам. С конца мая аэропорт Зырянки не принимает самолеты, в связи с чем перевозка пассажиров авиакомпании «Якутия» по договоренности с авиакомпанией «Полярные авиалинии», осуществляется стыковочными рейсами при помощи вертолетной техники. Авиакомпания «Якутия» прикладывает все силы и изыскивает дополнительные возможности для перевозки пассажиров из поселка Зырянка.

Колл-центр авиакомпании оповещает все это время пассажиров о выполнении стыковочных рейсов. По результату обзвона, некоторым пассажирам из Зырянки, по их желанию произведен возврат билетов.

«В июне перевозка пассажиров поселка Зырянка самолетами авиакомпании «Якутия» осуществлялась из Якутска до Белой Горы или Среднеколымска, откуда пассажиры на стыковочных рейсах вертолетом «Полярных авиалиний» доставлялись в Зырянку. Всего при помощи стыковочных рейсов по маршрутам: Якутск – Среднеколымск – Зырянка – Среднеколымск — Якутск, Якутск-Белая Гора – Зырянка – Белая Гора — Якутск перевезено 68 пассажиров», — уточняется в сообщении.

Ситуация с перевозкой пассажиров из Верхнеколымского района, возникшая из-за неблагоприятных погодных условий, подтопления взлетно-посадочной полосы, находится на особом контроле генерального директора авиакомпании «Якутия».