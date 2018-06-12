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12 июня 2018, 14:22
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Более 3 тысяч жителей Якутска приняли участие в празднике от аэропорта «Якутск» ко Дню России

11 июня рядом с композицией «Три сэргэ» в Якутске состоялся праздник в честь Дня России «Нас много – Мир один». Организаторами праздника выступил аэропорт «Якутск» совместно с Управлением культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска.

Аэропорт «Якутск» организовал для жителей веселую конкурсную и концертную программу, парад национальных общин, кулинарный мастер-класс, игровые зоны для детей с батутами, катание на пони. Также состоялся розыгрыш призов и конкурс на самый интересный национальный костюм. Особый интерес жителей Якутска вызвали показательные выступления собак клуба «Любимец», Якутской ассоциации собаководов, выставка пород и показ собачьей моды на обновленной площадке для выгула собак.

Здесь будет новый сквер

На пустыре рядом с композицией «Три сэргэ» подобное массовое городское мероприятие проводится впервые. Сегодня это своеобразный первый шаг к тому, чтобы в скором будущем на месте пустыря появился новый благоустроенный сквер для семейного отдыха. Инициатива создания этого сквера принадлежит генеральному директору АО «Аэропорт Якутск» Николаю Местникову, который еще весной на встрече с активом округа, пообщавшись с людьми, в финале беседы предложил заложить этот сквер, создать на этой площадке современное место отдыха для жителей — благоустроенный сквер для прогулок с детьми, для активного отдыха молодежи, красивое, ухоженное место с зелеными насаждениями, велодорожками, спортивными площадками, артобъектами.

«Необходимо предусмотреть там спортивную зону отдыха для детей и молодежи, поставить скейт-площадки со специальными рампами, сделать велодорожки. Обязательно предусмотреть зону семейного общепита – кафе, где можно будет перекусить и выпить чаю. Я считаю, что такая зона отдыха для нашего округа необходима», — подчеркнул Николай Местников.

Жители Строительного и Гагаринского округов поддержали инициативу руководителя, отметив, что готовы помочь в реализации этой идеи. Так, например, супруги Сергей Полиевктов и Елена Корзиникова, жители Гагаринского округа, помогли с бурением скважин под столбы ограждения зоны выгула собак.

«Инициативу Николая Местникова по преобразованию этого пустыря в сквер для семей и молодежи мы восприняли очень позитивно. Мы сами многодетная семья, и понимаем, как важен такой сквер для семей нашего округа. Поэтому мы и решили помочь. Считаем, что создавать этот сквер мы, жители, должны вместе с Николаем Местниковым, ведь это все для наших с вами детей», — говорят супруги.

Близка жителям и идея устроить дорожки для велосипедистов. Дмитрий Юрченко, актер ГАРДТ им. А.С.Пушкина, житель Строительного округа: «Я обожаю кататься на велосипеде — часами могу это делать, поэтому то, что у нас появится такой сквер с велодорожками — это большой плюс. Хотелось бы, чтобы в Якутске вообще было больше мест для велосипедистов. Потому что нас становится все больше. В каждом округе Якутска должны быть удобные и оригинальные места для отдыха, чтобы с душой, а не сделанные под копирку. Это важно для развития творческого мышления детей».

Дети рисуют сквер своей мечты

Кстати, участие в создании сквера приняли и дети. Родительский комитет школы №30  предложил устроить конкурс проектов будущего сквера среди детей, чтобы сами ребята нарисовали и создали вид будущего парка. «Мы должны слышать наших детей, было бы хорошо, чтобы там, действительно, была огороженная, облагороженная площадка для выгула собак, спортивный сектор, велодорожки, скейт-площадка и место для родителей. Какие-то интересные объекты для молодожёнов, чтобы они приезжали фотографироваться. Хочется, чтобы наш округ тоже был красивым, и было место для семейного отдыха. А этот пустырь уже все знают и давно говорят, что его пора облагородить. Рада, что Николай Местников за это взялся, зная его, уверена, что он сделает все возможное, чтобы это сделать», — озвучила предложение родкома  ее представитель Ирина Жигадло.

Сказано — сделано. Тут же был организован конкурс детских проектов и рисунков будущего сквера.  Жители с большим энтузиазмом откликнулись на это предложение. Всего на конкурс, который проходил с 30 марта по 11 апреля, поступило 45 работ. Участие приняли как ученики школ Гагаринского и Строительного округов, так и семьи.

Гран-при выиграла семья Подколзиных, а именно Эдуард Подколзин из 3 Б класса СОШ №30. Победители получили награду – 30 тысяч рублей за большой двухметровый макет будущего сквера. Всем победителям генеральный директор аэропорта «Якутск» Николай Местников вручил дипломы и ценные призы. Поощрительные подарки также получили все участники конкурса. Все пожелания участников конкурса будут переданы рабочей группе при проектировке будущего сквера на пересечении ул. Дзержинского – Окружного шоссе — Автострады 50 лет Октября.

Работы начались

Первые работы по благоустройству будущего сквера в районе композиции «Три сэргэ» начались еще в апреле этого года.  Силами сотрудников аэропорт «Якутск» территорию пустыря возле «Трех сэргэ» засеяли травой для создания зеленой зоны в летний период.

«При проведении работ по благоустройству мы обязательно будем учитывать интересы собаководов, которые много лет занимаются здесь со своими любимцами, поэтому их предложения для нас крайне важны», — сказал Николай Местников. А предложений много. Так, по словам кинолога, инструктора по дрессировке собак, представителя зооклуба «Любимец» Людмилы Московских, во-первых, на площадке необходимо освещение, поскольку многие занимаются с собаками после работы, вечером.

Мнения:

Максим Спиранский, житель Гагаринского округа:

Раньше никаких таких мероприятий не было, сколько я живу «в порту» в Гагаринском округе, такого не помню. Для первого раза нормально. Идею Николая Местникова о создании сквера я воспринял положительно. В нашем округе этого не хватает, чтобы детишки могли прийти и поиграть. Сегодня я здесь с сыном и дочкой. Сын маленький, ему все интересно, а дочке 8 лет, ей бы тоже чем-то заняться, когда будут создавать сквер, надо, чтобы предусмотрели интересы детей разного возраста.

Светлана Дмитриева, председатель многодетных семей Строительного округа:

«Посмотрите, как здесь хорошо организовано, сколько людей, сколько детей, сколько позитива! Замечательный праздник. Очень многие поддерживают инициативу Николая Местникова создать здесь сквер. Парк культуры у нас в городе замечательный, но он далеко находится от нашего округа. А этот сквер — здесь у нас, в нашей зоне. Во-первых, он улучшит вид города, это все-таки наши ворота в город. А во-вторых, это должен быть сквер доступности, чтобы мамочки могли прийти и погулять из ближайших домов, дети. В целом, это замечательная идея. Все, что хотелось бы, уже предусмотрено».

Роза, велосипедист, жительница микрорайона Марха:

«Интересное мероприятие. Мне в велогруппе скинули, и я сразу приехала. Этот сквер очень нужен. Велосипедистов все больше с каждым годом. Надо для нас дорожки обязательно делать. Сама буду приезжать кататься, всегда езжу всюду и сюда приеду тоже».

Елена, мама троих детей, жительница строительного округа:

«В соцсетях узнала о мероприятии. Все организовано нормально, в основном, для детей. Этот сквер — очень нужный проект, хорошо бы, действительно, площадку для отдыха поближе, хотя бы одну. Нигде нет ничего нормального для отдыха с детьми, только парк, но он далеко. Дочке моей 7, сыну 6 и младшей 6 месяцев. Обязательно будем сюда приходить».

Тамара Гвоздикова, пенсионерка, 77 лет:

«У меня 32 внука и правнуки. Вот такая я богатая. Я первый раз видела такое мероприятие. Мне очень понравилось. Идея Николая Местникова про сквер — это хорошо, мои дети и внуки, правнук здесь живут. Будут сюда приходить, я приеду в гости, тоже приду сюда гулять. Надо побольше мест отдыха для детей».

Источник: АО "Аэропорт Якутск"
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