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8 января 2018, 12:52
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Более 3 тысяч якутян получили компенсацию расходов на капремонт

В рамках реализации региональной программы в Якутии в 2017 году проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 150 многоквартирных домах, улучшили условия проживания 28 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

В 2017 году республика приняла участие в пилотном проекте по ускоренной замене лифтового оборудования с рассрочкой на три года оплаты за выполненные работы. Заменено 57 лифтов в 29 многоквартирных домах, ведутся работы в 43 многоквартирных домах по замене 103 лифтов.

В республике предусмотрено предоставление социальной поддержки одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Всего в 2017 году получили поддержку более 3 тысяч человек.

Продолжено предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям по 4,5 млн. рублей на благоустройство территорий населенных пунктов. Благоустроено порядка 100 объектов общественного пространства (парков, скверов, площадей), обустроены 140 детских и спортивных площадок, в 24 муниципальных образованиях проведены мероприятия по освещению.

С 2017 года Республика Саха (Якутия) участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. На поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из федерального бюджета привлечено 199,5 млн. рублей.

В 2017 году реализация проекта начата в 9 муниципальных образованиях республики. В программу вошли 57 дворов и 18 общественных пространств. В рамках реализации приоритетного проекта в 111 муниципальных образованиях республики с численностью населения свыше 1 тысячи человек проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий. По итогам общественных обсуждений утверждены (скорректированы) правила благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, разработаны и размещены на общественное обсуждение проекты муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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