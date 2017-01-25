Более 3 тысяч человек и 400 лошадей задействуют в съемках картины «Тыгын Дархан»

Съемки охватят всю группу вилюйских улусов республики

25 января, YakutiaMedia. Более 3 тысяч человек и 400 лошадей задействуют в масштабных сценах национальной картины «Тыгын Дархан». Основные съемки начнутся в начале лета 2017 года и охватят всю группу вилюйских улусов Якутии, сообщает ИА YakutiaMedia.

По словам заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Николая Макарова, съемочный период уже стартовал. Основные съемки начнутся в начале лета и пройдут на территории Нюрбинского улуса. «Все масштабные сцены как Ысыах и так далее будут проходить в городе Нюрбе. Сунтарский, Вилюйский, Верхневилюйский улусы тоже будут принимать участие», — сказал он.

Напомним, фильм является национальным кинопроектом и важным мероприятием по подготовке столетия образования Якутии.

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