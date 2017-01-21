Более 3 500 Алданцев окунулись в прорубь в Крещение

Во всех храмах Алданского района прошли торжественные богослужения в честь великого для православных праздника Крещения Господня. По сложившейся традиции накануне праздника в полночь с 18 на 19 января в Алдане, п. Нижнем Куранахе и Томмоте были организованы крещальные проруби, где священники совершили Чин великого освящения воды. После чего около 4 000 жителей Алданской земли с молитвой и благодарностью к Богу погрузились в освящённые воды.

В Алдане торжественное освящение воды в праздник Крещения Господня состоялось в 00.00 часов 19 января 2017 года на реке Орто-Сала. Иеромонах Макарий в своей приветственной речи посвятил собравшихся в двух тысячелетнюю историю праздника, подчеркнул, что в эти дни все православные христиане стараются посетить богослужения, которые совершаются в православных храмах, в продолжение к этому становятся участниками благочестивой традиции погружения в крещенскую воду.

Иеромонах Макарий выразил и свою просьбу к участникам праздника:

«Не расценивайте погружение в освященную прорубь как моржевание, относитесь к освященной воде как к святыне, погружаясь в нее, трижды перекрестясь, и с молитвой».

Далее благочинный Алданского округа призвал всех собравшихся помолиться вместе о своих близких людях, обо всех жителях Алданской земли. И обратился со словами благодарности за помощь в организации празднества ко всем тем, кто откликнулся и поддержал крещенские традиции.

«От имени Алданского благочиния и от себя лично я хочу поблагодарить за организацию купелей главу Алдана Александра Бугая, первого его заместителя Владимира Шедько и команду администрации, принявших непосредственное участие в организации проруби в районном центре, — оказал отец Макарий. — Благодарю коллектив МЧС России по Алданскому району, сотрудников отдела МВД России по Алданскому району и ГИБДД за обеспечение безопасности и правопорядка на дорогах; главу п. Нижний Куранах Евгения Потапова, управляющего директора АО «Алданзолото» ГРК» Алексея Носкова, выделившего технику, ГСМ и сотрудников компании. Благодарю главу МО «Город Томмот» Александра Заверюха, руководство ООО «АЯМ», коллектив Алданского поисково-спасательного отряда ГКУ РС(Я)»Служба спасения РС(Я)», Алданское станичное казачество, ИП Мозеина Вячеслава Станиславовича и всех добрых людей, принявших участие в благом деле. Крепкого здравия Вам желаю, да сохранит Вас Господь на многая и благая лета!»