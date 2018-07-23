Более 21 тысячи абонентов Якутскэнерго рассчитались с долгами

Более 21 тысячи абонентов ПАО «Якутскэнерго» погасили задолженность на общую сумму 58 млн 47 тысяч рублей во время акции «Погаси долги без пени». Самый большой платеж в этот период сделал житель Якутска – 215 621 рубль.

«Якутяне, которые в силу жизненных обстоятельств не смогли в срок заплатить за энергоресурсы, получили в июне возможность рассчитаться с долгами без штрафных санкций. Энергосбыт дает им возможность избежать дополнительных расходов, решая проблему с просроченными платежами. Энергетики также предлагают потребителям при отсутствии необходимой суммы заключить соглашение о реструктуризации задолженности. – поясняет Светлана Кукушкина, и.о. директора Энергосбыта. – В противном случае в отношении неплательщиков могут быть вынесены судебные решения, неисполнение которых ведет к принудительному взысканию долга. Избежать санкций достаточно легко, если оплачивать счета-квитанции за потребленную электроэнергию до 10 числа каждого месяца».

Напоминаем, что в 2018 году Энергосбыт проводит традиционную акцию «Удачный платеж», направленную на поощрение добросовестных потребителей. Основное условие для участия в акции – отсутствие задолженности за электроэнергию. Розыгрыш призов состоится 25 декабря. Главный приз – туристическая путевка.